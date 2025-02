San Valentín: muestra tu compromiso con un anillo inteligente

Cada 14 de febrero tenemos una cita con San Valentín y no hay nada mejor que decir, te quiero con un anillo. Para muchos será un anillo de compromiso y para otros un anillo inteligente con el que controlar las constantes vitales, así como los latidos del corazón.

Anillos inteligentes por San Valentín

Un regalo de lo más original, los anillos inteligentes, además demostrar nuestro compromiso con alguien, ayudará a la persona que queremos a controlar su salud. Todos ellos cuentan con un diseño elegante, son una alternativa real a los relojes y pulseras inteligentes. Una opción excelente si a nuestra pareja le gusta cuidarse o si es deportista, estos con algunos de los anillos inteligentes más destacados.

Samsung Galaxy Ring | Samsung

Comenzamos con el Samsung Galaxy Ring, cuenta con una autonomía de hasta 7 días de uso con una sola carga. Incluye estuche de carga elegante y multifuncional en el que podemos guardar y cargar el anillo. Fabricado en titanio, cuenta con varios acabados y está disponible en varias tallas. Gracias a la app Samsung Health, además del seguimiento tanto de nuestra actividad como de nuestro estado físico, podemos acceder a consejos con la mejora nuestra rutina diaria. Con la integración con la inteligencia artificial podremos obtener información personalizada, así como hacer seguimiento de nuestra actividad. Es resistente al agua e hipoalergénico, ligero y muy cómodo de llevar. Puedes adquirirlo desde 399 euros

El nuevo Oura Ring 4 | Oura

Otra muy buena opción es el anillo Oura, a través de este obtendremos datos precisos, esto es gracias a sus sensores de grado de investigación que realizan el seguimiento de hasta 20 indicadores biométricos.Fabricado en titanio, está disponible en varios acabados. Es resistente al agua e hipoalergénico, al igual que el modelo anterior. Es compatible tanto con iOS como con Android y podemos usarlos con más de 40 aplicaciones. Hazte con ello, a partir, de 319 euros

Amazfit Helio Ring | Amazfit

Por último, no podíamos dejar fuera de esta selección el Amazfit Helio Ring, al igual que los dos anteriores, este fabricado en Titanio, un material respetuoso con la piel. A través de sus sensores es capaz de analizar con precisión tanto la condición física como la mental, a través del análisis de los datos recogidos. A través de su aplicación Zeep, tendremos acceso a los datos como la puntuación del sueño, la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Al mismo tiempo que podemos optimizar las rutinas de entrenamiento, así como los tiempos de recuperación. Precio desde 169 euros.

El claro ejemplo de que el diseño y la elegancia no está reñido con la tecnología y el cuidado de uno mismo. El momento perfecto para poner un anillo en el dedo de tu pareja. Asegurándose de que no salga corriendo despavorido, ya que no se trata de un anillo de compromiso. Si no una buena solución para los más deportistas y los preocupados por su salud. Aunque también puede ser una buena opción para saber dónde se encuentra siempre nuestra pareja, puesto que todos ellos comparten la función de localización del anillo.