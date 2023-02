Samsung vuelve a la carga, trabajaría en un nuevo reloj con proyector integrado

Si bien es verdad que no es nada novedoso, porque hemos visto muchos modelos experimentales capaces de hacerlo, la realidad es que puede llegar a tener sentido un wearable en forma de reloj que sea capaz de proyectar su pantalla más allá de la esfera, tomando como superficie válida la propia mano. Esto es algo que no es nada descabellado y que estaría planteándose la propia Samsung, uno de los principales fabricantes de wearables del planeta. Y no se trata de un rumor, sino la consecuencia de una patente que ahora se ha descubierto y que precisamente apunta a una funcionalidad como esta.

¿Qué dice la patente?

Ha sido en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos donde se ha publicado esta patente, precisamente durante este mes de febrero. Aunque su origen está fechado mucho antes, durante el verano de 2021 y en Corea del Sur. Básicamente la patente explica el funcionamiento de un “dispositivo electrónico portátil que incluye una pantalla de proyección” y que esencialmente es una pantalla de proyección dispuesta en el lateral de la carcasa y configurada de tal forma que muestre información en un área adyacente de esta.

Por lo que es evidente que parece uno de esos dispositivos que hemos visto ya algunas veces proyectando imágenes sobre la mano del usuario. Por tanto, debería ser un complemento para los relojes Galaxy Watch, que permitiera extender la pantalla del reloj y llevarla a la superficie de nuestra mano. Y no necesariamente para hacer más grande la imagen de la esfera del reloj, sino entendemos que para complementarla con información adicional. Imagina que mientras hacer ejercicio en la bici estática, mientras mantienes las manos siempre en una misma posición, el reloj es capaz de proyectar información complementaria de interés sobre nuestra actividad.

En la patente se adjuntan una serie de imágenes y planos que nos muestran cómo podría ser el funcionamiento de este dispositivo. En él curiosamente vemos un reloj que nos recuerda más bien al primer Galaxy Watch, que tenía un factor de forma rectangular, en lugar de redondo como hemos visto desde hace ya varias generaciones. En la imagen se puede ver cómo la proyección se realiza sobre la parte anterior de la mano, de tal forma que podamos ver, en este caso, la misma información que aparece en la pantalla del reloj, pero con un tamaño mayor.

Entre las imágenes y planos que acompañan a la patente hemos visto cómo un arco de luces LED en dos filas es el encargado de proyectar las imágenes sobre la mano. Lógicamente es mucho elucubrar de momento, pero es evidente que el interés por parte de Samsung está ahí, y se traduce en patentes que entendemos se basan en dispositivos que ya han sido probados por Samsung, y en los que han debido invertir ya cierto tiempo y esfuerzos. Lo que no quiere decir en absoluto que se vaya a convertir en algo real en algún momento. No es la primera vez que vemos una patente similar por parte de Samsung, la anterior data de 2016, lo que demuestra que es algo que lleva persiguiendo la empresa coreana durante años.