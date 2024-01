Samsung presenta Music Frame: el éxito de The Frame llega al sonido

The Frame se ha convertido en una de las Smart TV más características de Samsung, sobre todo por su diseño, que ha demostrado ser uno de los más bonitos que podemos encontrar en el mercado, y de los pocos que puede darle cierto estilo a nuestra sala de estar o salón. Si entonces Samsung pensó en darle a la televisión la apariencia de un cuadro de arte, ahora ha dado una vuelta de tuerca a este concepto, con un nuevo modelo. Se trata del Music Frame, que es básicamente el mismo concepto, pero llevado al plano musical y de audio.

Un altavoz en forma de cuadro

En este caso el diseño del nuevo Music Frame es mucho más compacto que el de los televisores, por razones obvias, y en lugar de ese factor de forma horizontal de los modelos televisivos, tenemos un cuadro de dimensiones cuadradas, 1 a 1, y que cuenta con un grueso marco, así como con un paspartú de grandes dimensiones, que ahondan en ese aspecto minimalista de estos cuadros. La idea es jugar con varios de ellos en una misma pared.

Music Frame | Samsung

Y es que podemos combinar el uso de este marco de fotos con otros altavoces iguales, o incluso con nuestro televisor, de tal forma que puedan crear un espacio de sonido totalmente inmersivo. Su funcionamiento puede ser también más sencillo, como el de un altavoz Bluetooth tradicional, conectando nuestro teléfono a este. También podemos conectarlo mediante Wifi, por lo que, en este aspecto, el de la conectividad, es muy completo.

Con la funcionalidad Q-Symphony es posible reproducir en estos cuadros el mismo sonido que estamos escuchando en el televisor, complementando el sonido de este, y por supuesto siempre con la máxima sincronización entre la imagen y el sonido, sin retrasos perceptibles. El sonido de estos cuadros depende de dos woofers, dos tweeters, así como dos drivers de rango medio, que da como resultado un sonido contundente y nítido. Además, es compatible con Dolby Atmos, por lo que es más sencillo ofrecer un sonido envolvente si contamos con varios de estos altavoces camuflados en cuadros.

A diferencia del The Frame en forma de televisor, este marco es como otro cualquiera, y por tanto no hay pantallas donde proyectar las imágenes de arte, sino que se trata de láminas o fotos que colocamos en su interior. De momento se ha dejado ver en el CES de Las Vegas, y por tanto no hay un precio oficial ni fecha de venta. Como es habitual en estos dispositivos no se espera que su precio sea asequible, ya que hablamos de un producto exclusivo y dirigido a un público con bolsillos más amplios de lo habitual.

Pero es evidente que el concepto Frame le ha ido bien a Samsung, y de ahí que haya decidido replicarlo, ahora como un altavoz, algo que nos parece genial desde luego. Es de espera que en cuestión de semanas tengamos a estos marcos musicales en España, nuestro mercado no se suele quedar sin estas novedades, y es algo que agradecemos mucho.