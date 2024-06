Samsung lanza unas zapatillas con las que puedes controlar sus móviles Galaxy

Las zapatillas inteligentes no son nada nuevo. Desde hace años hay en el mercado modelos que o bien cuentan con rastreadores de la actividad física, ya sea con accesorios o plantillas inteligentes, o con chips integrados en las suelas que pueden analizar toda esa actividad. En este caso hemos conocido las nuevas Samsung Shortcut, unas zapatillas inteligentes que nos ofrecen sin duda alguna un enfoque novedoso. Es verdad que se trata de una tirada muy limitada, y que va a ser casi un objeto de colección, pero avanza lo que podría ser el futuro de estas prendas de vestir.

Gestos para controlar tu móvil

Es el principio en el que se basan las nuevas Samsung Shortcut, que han sido diseñadas por un reputado diseñador de zapatillas, y que se ha basado en la temática galáctica para revestir su diseño, con texturas que se inspiran en meteoritos y supernovas. Pero lo realmente interesante lo encontramos en sus funciones inteligentes, que son muy diferentes a las que hemos conocido en otras zapatillas hasta ahora.

Y es que cuentan con sensores de movimiento que pueden identificar diferentes gestos por parte del usuario. Porque con estas zapatillas podrías hacer una llamada o escuchar tu música favorita con el baile del Moonwalk, o incluso hacer esa llamada chocando los talones uno contra otro. Desde luego son varios los gestos que prometen ofrecer una manera diferente realizar diferentes acciones con el teléfono.

De momento no se sabe si los gestos podrán ser personalizados por los usuarios, o si ya vendrán predeterminados, pero por lo que vemos en el vídeo promocional, parece que prometen mucha originalidad, con un método de control de diversas funciones que es totalmente inédito en la industria. Samsung espera que en el futuro estas zapatillas vayan añadiendo funciones y comandos creados por los propios usuarios, con bailes más originales y movimientos nuevos.

Ahora bien, de ellas de momento se han fabricado solo seis pares, y no se van a poner a la venta, sino que se sortearán entre los miembros de Samsung Members de Países Bajos, por lo que será el azar el que decida si podemos disfrutar de estas zapatillas o no en el futuro. Este concurso dará a conocer a sus ganadores el próximo 9 de julio, así que, si eres miembro de este club y geográficamente puedes optar a ello, no lo dudes, porque desde luego se trata de uno de los gadgets más originales que podríamos disfrutar en la actualidad.

Todo apunta a que esto es la experiencia piloto a una comercialización más masiva, porque no tenemos la menor duda de que un producto de estas características podría ser muy exitoso en el futuro, siempre y cuando le acompañe el precio, eso siempre. Sin duda una aproximación a la zapatilla inteligente que nos parece divertida y práctica a partes iguales, porque, al fin y al cabo, debemos ir casi siempre calzados, y no dudamos de que este será un dispositivo que usaremos mucho en el día a día con sus diferentes gestos y atajos para hacer cualquier cosa que se nos ocurra con el ecosistema de dispositivos de Samsung, lo que podría dotar de posibilidades infinitas a estas zapatillas.