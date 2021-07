Samsung lanza una enorme pantalla MicroLED de 1.000 pulgadas

The Wall siempre ha sido una seña de identidad de Samsung, que ha querido plasmar con este formato la última tecnología de imagen de sus pantallas. Estos “The Wall” se caracterizan por contar con unas dimensiones espectaculares, muy por encima del tamaño de los televisores más grandes que podamos comprar. Y es que en esta ocasión “The Wall 2021” nos ofrece una pantalla de nada menos que 1.000 pulgadas equipada con la última tecnología de pantallas. Lógicamente no podemos esperar que esta pantalla llegue a nuestros hogares, pero es posible que la veamos en algunos de los espacios comerciales más grandes para gozo de los asistentes.

Mil pulgadas de tamaño

Desde luego nos parece algo sencillamente espectacular crear una pantalla de este tamaño. La realidad es que hemos visto otras de este tamaño, pero nunca en un solo panel, sino creadas a partir de diferentes paneles que han proyectado una misma imagen con ese tamaño. Este nuevo The Wall llega con vocación de estar presente en espacios comerciales y empresas que quieran ofrecer un plus de valor con este tipo de dispositivos tan vistosos. En este caso el nuevo modelo de Samsung cuenta con una tecnología que presume de tener nos LED que son hasta un 40% más pequeños que los del modelo anterior.

The Wall 2021 | Samsung

A pesar del enorme tamaño de esta pantalla, podemos comprobar que la calidad de imagen es tan buena o mejor que la de un televisor. Ahora esta pantalla cuenta con un nuevo procesador de inteligencia artificial que nos ofrece una calidad de imagen más espectacular y un contraste más vistoso. Además el ruido de las imágenes pueden ser eliminadas también gracias a esta inteligencia artificial. Y no solo se consigue contar con una pantalla de dimensiones inéditas, sino que es posible ofrecer este tamaño con la mitad del grosor de su predecesor. Para hacernos una idea del enorme tamaño de esta pantalla, debemos saber que su resolución es de nada menos que 15.360x2.160 píxeles, lo que da como resultado una resolución 16K.

Este tipo de pantalla MicroLED nos ofrecen una calidad de imagen sin precedentes, gracias a que pueden reproducir los negros con una fidelidad máxima, apagando los píxeles que sean necesarios para mostrar precisamente el negro que provoca el vacío de los píxeles cuando están apagados. Esta tecnología MicroLED no solo busca crecer en el mercado a través de estas pantallas enormes, sino también ofrecer televisores para nuestros hogares más grandes sin perder calidad imagen. Como hemos visto en anteriores ferias de tecnología, en las que Samsung ha presentado televisores de hasta 110 pulgadas con esta tecnología.

Unos MicroLED que estarán disponibles también en más modelos de tamaño más adecuados para el hogar, aunque siguen siendo muy grandes, de entre 76 a 99 pulgadas. Desde luego este nuevo The Wall representa lo mejor de lo que puede crear Samsung en este mercado de la imagen, donde sin duda alguna es una de las marcas líderes. Lógicamente el precio de estas pantallas de mil pulgadas solo estarán al alcance de grandes corporaciones.