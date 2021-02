La Samsung Galaxy Tab S7 Lite será una de las tabletas 5G más económicas

Las tabletas siguen teniendo su mercado, a pesar de que no suelen despertar ya tanta expectación como los teléfonos. Estas se encuentran presentes en muchos hogares, ya que son el dispositivo perfecto para poder acceder a nuestros contenidos en pantalla grande. Samsung está trabajando en una nueva generación de su modelo Lite, la versión más barata del tope de gama de la marca. En esta ocasión la tableta se ha dejado ver en un test de rendimiento, mostrando sus características clave. Y parece que de todos los modelos que estarán disponibles, encontraremos uno con conectividad 5G.

¿La primera tableta “barata” con 5G?

Teniendo en cuenta que la Galaxy Tab tope de gama tiene un precio de más de 600 euros, no es descabellado tildar de barata una tableta como esta, que actualmente supera por poco los 300 euros. Esta nueva generación estaría de llegar al mercado. Y parece que lo hará con la misma potencia que hemos visto en los móviles mejor equipados de la gama media en 2020. En su paso por el test de rendimiento Geekbench se ha mostrado la tableta con el procesador Snapdragon 750G, que es el que dotará de conectividad 5G a esta. Esta versión viene acompañada de 4GB de memoria RAM.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite | Samsung

Por tanto estaríamos ante una tableta con una serie de características de gama media alta equiparable a la potencia de algunos de los móviles de gama media Premium más potentes del mercado. Una tableta que llegaría con una pantalla de 12.4 pulgadas. Estrenaría la función Galaxy Continuity, que permitiría utilizar la tableta como un teléfono Galaxy secundario enlazada a nuestro teléfono principal. Por tanto parece que se confirma que estamos ante la tableta más barata equipada con 5G del mercado.

Aunque lo lógico es que sea la más cara de todas las de la gama Galaxy Tab S7 Lite, y no es de esperar que esté tan cerca de los 300 euros, y lo más normal es que supere los 400 euros. En cualquier caso es un paso lógico en la evolución del 5G, que cada vez está más presente en distintos dispositivos en el mercado, ya no solo entre móviles, y no solo entre los más caros. En el caso de los teléfonos estamos conociendo móviles por menos de 200 euros con esta conectividad, y en el caso de las tabletas lo normal es que esto siga ocurriendo con la llegada de nuevos modelos.

Se espera que la tableta se ponga a la venta o al menos sea presentada en el mes de junio, por lo que todavía tenemos por delante varios meses para ir conociendo nuevos detalles respecto de lo que podríamos esperar de esta tablet, que recordemos, también cuenta con el característico S-Pen de los Note y que este año ha llegado también a los S21 Ultra. Sin duda una tableta que podría acercar más que ninguna otra la conectividad 5G a este segmento.