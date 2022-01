Las Samsung Galaxy Tab S8 desvelan sus fichas técnicas al completo

Llevamos muchas semanas hablando de lo que nos depararán las nuevas tabletas de alta gama de Samsung en las próximas semanas, cuando se espera que sean presentadas. Y poco a poco vamos conociendo detalles, no solo su diseño, que se sigue filtrando en imágenes, sino también han desvelado ya al completo todas sus características técnicas, como acabamos de conocer ahora. Y no hablamos solo del modelo más avanzado, el Ultra, sino también de los otros dos modelos, el S8 estándar y el Plus. Vamos a repasar todas ellas, que se han filtrado ahora en un medio bastante fiable a la hora de publicar filtraciones de características de dispositivos que se lanzarán en Europa.

Samsung Galaxy Tab S8

Este será el modelo más modesto, aunque desde luego contará con unas características que lo mantendrán en la gama alta. Comenzando con su pantalla de 11 pulgadas, con tecnología TFT, resolución WQXGA y una tasa de refresco de 120Hz. Será una tableta potente, con el procesador Snapdragon 8 Gen 1, que vendrá acompañado de una memoria RAM de 8GB y un almacenamiento interno de 128GB o 256GB UFS 3.1. La cámara de fotos ofrecerá un sensor principal de 13 megapíxeles detrás, así como otro de 6 megapíxeles. Delante la cámara será de 12 megapíxeles. La batería tendrá una gran capacidad de 8000mAh, mientras que estrenará Android 12 bajo la nueva capa One UI 4.0. También presumirá de cuatro altavoces estéreo y tendrá un grosor de solo 6.3mm.

Samsung Galaxy Tab S8+

Este modelo llega con una pantalla más grande de 12.7 pulgadas, así como resolución WQXGA+ con tecnología AMOLED y tasa de refresco de 120Hz, por lo que en este aspecto ya se nota un salto de calidad importante. El procesador será también el Snapdragon 8 Gen 1. Estará acompañado también de una memoria RAM de 8GB y un almacenamiento interno de 128GB o 256GB UFS 3.1. La cámara de fotos trasera será la misma con sensores de 13 megapíxeles y 6 megapíxeles, mientras que delante será también igual, de 12 megapíxeles. Tenemos una batería más grande, de 10090mAh, así como Android 12 con One UI 4.0. En este caso también hay cuatro altavoces estéreo, y un perfil aún más delgado, de solo 5.7mm.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Este será el modelo más destacado de los tres, y el más distinto externamente. Empezando por su enorme pantalla de 14.6 pulgadas, que cuenta con resolución WQXGA+, así como tasa de refresco de 120Hz y una tecnología de pantalla mejor, sAMOLED. El procesador Snapdragon 8 Gen 1 también está acompañado de una memoria RAM de 8GB y un almacenamiento interno de 128GB o 512GB UFS 3.1. La cámara de fotos en este caso es dual delante, con un notch dentro de la pantalla, donde hay dos sensores de 12 megapíxeles. Detrás la cámara es la misma de los otros modelos, con sensores de 13 y 6 megapíxeles. La batería es la más grande de todas por razones obvias, y esa gran pantalla. Con una capacidad de 11200mAh. También estrena Android 12 bajo One UI 4.0 y tiene cuatro altavoces estéreo. Y sí, es el modelo más delgado de los tres, con un grosor de solo 5.5mm. Se espera que se presenten en apenas unas semanas, quizás en el MWC 2022 de Barcelona.