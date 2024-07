El Samsung Galaxy Ring ya está aquí, el anillo inteligente más esperado

Aunque no se ha convertido en oficial hoy, ya que Samsung lo anunciaba el pasado mes de febrero, el primer anillo de la marca ahora sí que es una realidad, y ha desvelado todos sus encantos, para regocijo de sus seguidores. No es ni mucho menos el primer anillo inteligente del mercado, pero sí que es el primero de un fabricante de las dimensiones de los coreanos. Aunque de momento no se pone a la venta en España, ya conocemos todas especificaciones que justifican el salto a un wearable tan interesante como este, y sobre todo comprender por qué es un buen complemento a nuestro smartphone y reloj inteligente.

Así es el nuevo Samsung Galaxy Ring

A nivel visual, el diseño de este anillo es bastante sobrio, no hay nada estridente en él, y sus líneas son minimalistas, con un acabado en titanio que cuenta con tres coloraciones diferentes, como son el negro, plata y oro, todas ellas con un acabado realmente elegante. Su tecnología se basa en tres sensores.

Samsung Galaxy Ring | Samsung

Como son un acelerómetro, que hace el seguimiento mientras caminamos o corremos de forma automática. El sensor BioActive, que es el encargado de seguir la salud de nuestro corazón, con especial atención a la frecuencia cardiaca. Y por último el sensor de temperatura infrarrojo, que es el que toma medidas de la temperatura de la piel cuando estamos dormidos, algo que será clave para acceder a otro tipo de información sobre nuestra salud.

Samsung Galaxy Ring | Samsung

Al no tener una pantalla, toda la información que recopila el anillo se muestra en la pantalla de nuestro teléfono, gracias a su conectividad inalámbrica. Y es que toda esta información se integra en Samsung Health, como si se tratara de un smartwatch o pulsera más, y nutriendo de datos de utilidad a nuestro resumen de salud diario en tiempo real. Este nuevo dispositivo nos da un resumen diario de nuestra situación física. Y es que gracias a Energy Score con Galaxy AI podemos obtener una puntuación basada en el sueño, la frecuencia cardíaca y los pasos de ayer. Una puntuación que recibiremos cada mañana al levantarnos.

Al igual que nuestro smartphone, este anillo es capaz de hacer un seguimiento pormenorizado de nuestras horas de sueño. En definitiva, nos ofrece unas funciones muy parecidas a las de un smartwatch inteligente, con datos que son de verdadera utilidad y conforman una fotografía de nuestro estado físico mucho más precisa. Un anillo que no tendremos que estar cargando cada día, ya que con un uso típico permanecerá encendido durante una semana entera o siete días.

Además, cuenta con su propio estuche de transporte, donde se recarga como si de unos auriculares se tratara. Solo tendremos que hacer pulsaciones cortas para comprobar el nivel de batería con el que cuenta el anillo desde el estuche. Este nuevo anillo llega en 9 tallas diferentes, y como es lógico no todo el mundo conoce su talla. En esos casos, y una vez hecho el pedido, recibiremos antes en casa un kit de tallas, para conocer cuál es nuestra talla correcta. Tristemente no se pone a la venta en España todavía, aunque nos podemos hacer una idea del precio que tendrá, ya que se lanza en Francia, Reino Unido y Alemania por un precio de 449 euros.