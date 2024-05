¿Sales de viaje? estos gadgets son tus compañeros imprescindibles

Ya queda menos para las vacaciones de verano y muchos de nosotros comenzamos a pensar cuál será nuestro próximo destino. Por lo que llega el momento de preparar todo lo necesario para emprender el viaje. Por lo que no te pueden faltar algunos de estos gadgets.

Prepara las vacaciones con estos gadgets

El verano está a la vuelta de la esquina, aunque las lluvias y el mal tiempo no nos están dando aún tregua, queda menos para que llegue el buen tiempo y comencemos a preparar nuestras próximas vacaciones. Independiente que tu destino sea cercano o te vayas a las antípodas, seguro alguno de estos gadgets te será de gran ayuda.

Maleta segura LEVEL8 | LEVEL8

Todo viaje comienza preparando las maletas, algo que todos hacemos sin excepción, por lo que si necesitas que tus objetos estén a buen recaudo mientras viajas, lo más seguro es que necesites una maleta segura. Como la LEVEL8 cual cuenta con candado integrado y cierre de seguridad con tres dígitos y anti apertura. Cuenta además con bolsillo seguro en el que guardar los objetos de más valor. Fabricada con materiales resistentes anti rayadura y anti abolladuras.

Mochila antirrobo Lossga | Lossga

Si no necesitas llevar tantas cosas o que los transportes vayan del todo seguros, puedes optar por usar una mochila antirrobo como la Lossga para cabina de avión. Gracias a sus dimensiones 40x20x25 cm es ideal para viajar con cualquier compañía aérea, pues está dentro de sus parámetros aceptados. Cuenta con varios compartimentos en los que guardar todas tus pertenencias, incluso uno especial húmedo donde llevar por ejemplo una toalla o un paraguas. Cómodo y fácil de llevar, sus correas acolchadas y ajustables, junto con el material transpirable con la que está fábrica hacen que nos mantengamos frescos aun en los días de más calor. Cuenta con un cinturón con el que podrás unirla al resto del equipaje. Es resistente al agua y dispone de doble cremallera en la que colocar un candado.

Báscula de viaje MYCARBON | MYCARBON

Si no quieres pasarte con el peso del equipaje y no tener problemas a la hora de facturar las maletas, lo más recomendable es pesarla antes de salir de casa. Para ello podemos optar por una báscula portátil con pantalla LCD y 50 kg de peso, como la MYCARBON. Esta cuenta con auto apagado y batería interna de larga duración. Pequeña y ligera, podemos llevarla en cualquier parte. No te olvides de llevarla siempre en tu equipaje y así pagar suplementos por exceso a la vuelta.

Samsung presenta los nuevos SmartTag 2 | Samsung

Uno de los problemas más habituales a la hora de viajar es la pérdida de las maletas, no sabemos dónde terminar estas y acaban agotándose el viaje, si quieres saber dónde se encuentran en todo momento tus maletas puedes optar con incluir en estas un rastreador. Uno de los más recomendable es el Samsung Galaxy SmartTag, el cual funciona a través de Bluetooth, con el que desde tu móvil podrás hacerlo siguiendo de tu maleta.

soporte para móvil Joyroom | Joyroom

Por último, para los largos viajes en carretera con niños, puedes instalar un soporte para Tablet en el coche como el JOYROOM. Se sujeta al reposacabezas y nos permite regular y colocarlo en la posición perfecta con la ayuda de su brazo plegable.