Saca provecho a tu viejo smartphone con estos nuevos usos

La sociedad en la que vivimos está muy concienciada con el medio ambiente y la salud de nuestro planeta. A lo largo del año se producen millones de toneladas de basura tecnológica, a la que van a parar la mayoría de los dispositivos que dejamos de usar. Una buena opción para reducir los residuos es darle una nueva vida a nuestros dispositivos. A continuación, te contamos cómo puedes contribuir reciclando tu viejo iPhone.

Una nueva vida para tus viejos dispositivos

Son muchas las opciones a la hora de lo que hacer con los dispositivos que ya no usamos. Aunque lo más probable es que terminen olvidados en cualquier parte de nuestra casa. Otras opciones para que no nos ocupen espacio es deshacernos de ellos, bien intercambiándolos, venciéndolos o dotándolos. Aunque si esto último no está dentro de tus planes, puedes optar por darles un uso alternativo.

Un iPhone 12 | Photo by Mark Chan on Unsplash

Una de las opciones más interesantes es convertir nuestro viejo iPhone en un mando a distancia. Desde el que controlar las reproducciones multimedia en nuestro hogar o hacer lo propio con los dispositivos inteligentes. Desde la pantalla del viejo iPhone, podremos encender y apagar las luces, poner en marcha otros dispositivos y pequeños electrodomésticos o por qué no abrir la puerta de nuestra casa. Algo para lo que no necesita un gran rendimiento, solo tener conexión a Internet.

Otra opción es llevarlo en nuestro coche y usarlo como GPS, en el pasado otros dispositivos cumplían esta función, los cuales se han visto sustituidos por los smartphones. Aprovechar este dispositivo para que nos guíe en nuestros traslados, nos ayuda a ahorrar batería en nuestro móvil habitual. Al mismo tiempo que evita que lo olvidemos en el coche o que tengamos la tentación de usarlo mientras conducimos.

Convertirlo en una cámara de vigilancia es otra de las cosas que podemos hacer para darle una segunda vida. Colocarlo en una habitación que queramos controlar y ver todo lo que pasa en ella. Algo que ya se ha convertido en algo usual, desde vigilar el sueño de un bebé o ver que hacen nuestras mascotas cuando no estamos en casa. Ahorrándonos algo de dinero en la compra de una cámara de vigilancia.

Tener una alternativa cuando el teléfono que usamos habitualmente está fuera de servicio, no está de más. Ya sea porque lo hemos extraviado o tenemos que llevar a cabo una reparación, puede que tengamos que echar mano de una solución alternativa. También nos puede sacar de un apuro, en el caso de que vayamos a pasar tiempo en lugares en los que cargas las baterías es complicado. Llevándolo con la batería completamente cargada, puede servirnos de ayuda para avisar a los servicios de emergencia en caso de accidente. Del mismo modo que también podemos usarlo como teléfono de respaldo. A menudo necesitamos iniciar sesión en aplicaciones y servicios, y usar estos dispositivos puede ser la solución, aunque hace que tengamos que llevarlos siempre con nosotros.