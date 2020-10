¿Sabes cómo calcular la talla de tu correa Loop para el Apple Watch?

Una de las grandes novedades que han llegado este año con los Apple Watch Series 6 y SE es la presentación de las nuevas correas Loop, que no cuentan con ningún tipo de cierre y que a la hora de comprarlas complican el proceso porque, para encargarlas, necesitamos saber cuál es la talla que gastamos. Y no penséis que son pocos los tamaños que ha ideado Apple ya que existen hasta doce diferentes. Se trata de un tipo de correa que, si no se ajusta de manera milimétrica a nuestra muñeca, puede quedar colgando por lo que tiraríamos a la basura los casi 50 euros que cuesta cada una. Así que antes de ir a la tienda y pedir que nos la den, nada mejor que comprobar cuál es la que tendremos que pedir.

Apple tiene un recortable que puedes utilizar

Lógicamente, los de Tim Cook son conscientes del problema que supone poner a la venta un producto que es tan personalizable por lo que ha ideado varias formas de saber qué talla es la que nos corresponde de las doce que hay. Y no han tenido mejor idea que, como sistema principal, publicar un recortable que podemos descargar, imprimir en casa y medir la circunferencia de nuestra muñeca gracias a un sencillo gráfico que podéis ver más abajo.

Ese recortable os aparecerá en el momento en el que queréis comprar una correa Loop, o un Apple Watch, en la tienda oficial online de los norteamericanos, a través de la sección "Averigua tu talla de correa". Allí os ofrecerán la opción de bajar un PDF (que debéis imprimir al 100% de su tamaño, nunca por encima o por debajo de esa cifra), recortar por la línea de puntos y realizar una rápida medición que os señalará la talla que os debéis comprar.

Cómo medir el diámetro de tu muñeca para comprar una correa Loop de Apple Watch. | Apple

Como podéis comprobar por la imagen que tenéis justo encima, solo os tenéis que colocar la superficie del reloj en la zona en la que os lo pondréis, dar la vuelta a la correa y ver qué número queda en el centro de la esfera. Dependiendo del que aparezca, así tendréis que seleccionar el tamaño de la correa Loop antes de añadirla a la cesta de la compra, teniendo en cuenta eso sí, que existen dos medidas diferentes dependiendo del tamaño del Apple Watch: tallas del 1 al 9 para los modelos de 40mm., y del 4 al 12 para los de 44.

¿Y si no queremos usar el recortable?

Si no queremos imprimir nada y, menos todavía, estar con las tijeras haciendo trabajos manuales, podemos optar por otros métodos bastante más sencillos. Si tenéis un metro de costura, por ejemplo, solo os tenéis que medir la circunferencia de la muñeca para saber la talla que gastáis. Apple tiene un útil conversor dentro de esa misma página desde la que os podéis bajar el PDF (en la sección "Otras opciones") y que os dirá qué talla de correa es la que mejor se ajusta.

Dejando a un lado el método que utilicéis, es importante recordar que estas correas Loop no sirven todas a todos los usuarios, por lo que es importante tenerlo en cuenta, sobre todo, a la hora de pedirlas online, para no cometer el error de encargar alguna que luego no nos va a valer. Al fin y al cabo, en una tienda de Apple siempre tienen muestras que nos podemos probar.