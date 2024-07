La rutina más refrescante para estrenar tu Amazon Echo Spot este verano

El calor no da tregua en verano incluso a veces durante la noche. Uno de los sistemas más económicos y seguros para intentar paliar sus efectos es el ventilador. Si quieres no pasar calor este verano te proponemos una rutina con la que no solo no pasarás tanto calor, sino que seremos de los más eficientes.

Activa de forma automática el ventilador cuando te vayas a dormir

Una de las formas más sencillas de automatizar funciones son las rutinas de Alexa. Estas no solo son fáciles de programar, sino que gracias a ellas no tendrás que preocuparte de nada o como en este caso de encender el ventilador cuando te vayas a dormir. Esto es posible siempre y cuando tengas algún dispositivo compatible como el Echo Spot el cual dispone de sensor de ultrasonido, que permite detectar la presencia de personas en el interior de la sala.

Creando la rutina | TecnoXplora

En la mesilla no nos puede faltar el nuevo y más pequeño dispositivo de Amazon, el Echo Spot, un altavoz inteligente que integra una pequeña pantalla a través de la cual podemos acceder a todas sus funciones. Además de usarlo como despertador y asistente podemos sacar partido a sus otras funciones, programando rutinas como esta:

Abre la app de Alexa y pulsa en el botón “ más ” que encontramos en la esquina inferior derecha de la pantalla.

” que encontramos en la esquina inferior derecha de la pantalla. En la nueva pantalla, selecciona rutinas .

. Para crear una nueva, pulsa de nuevo sobre “+” esta vez en la esquina superior derecha.

esta vez en la esquina superior derecha. Lo primero es asignarle un nombre reconocible.

reconocible. A continuación, seleccionamos el activador, en el apartado cuando, “ añadimos un nuevo evento”

En esta ocasión seleccionamos nuestro Echo Spot de la lista de dispositivos y activamos la opción “ Se han detectado personas”

Podemos añadir otros eventos como programar el horario en el que queremos que se active nuestra rutina.

en el que queremos que se active nuestra rutina. Para ello, pulsa sobre horario, para establecer los límites de tiempo.

El siguiente paso consiste en activar el ventilador , esto podemos hacerlo si el nuestro es compatible con Wifi , o bien convirtiéndolo en inteligente con un enchufe.

, esto podemos hacerlo si el nuestro es , o bien convirtiéndolo en Independientemente de esto, activaremos el dispositivo en cuestión seleccionando tras pulsar en “añadir una acción”

Guarda para terminar.

para terminar. De esta forma si se dan las condiciones óptimas nuestro ventilador comenzará a funcionar de forma automática cuando detecta nuestra presencia.

En el caso de no disponer de dispositivos como el Echo Spot, podemos programar otras rutinas que, en vez de hacer uso de los ultrasonidos, usen el termómetro como los altavoces Amazon Echo de 4 generación que pueden medir la temperatura y activarlos cuando se alcancen determinadas temperaturas y se apaguen cuando baje de estas.

Por lo que independientemente del dispositivo Echo que tengamos podremos activar el ventilador de forma automática siempre que sea necesario y sin necesidad de preocuparnos de programar el temporizador o levantarnos a encenderlo o apagarlo con las molestias que esto nos genera. Las rutinas nos ofrecen un amplio abanico de posibilidades a la hora de automatizar tareas, esto es gracias a la conectividad Wifi de los dispositivos y su compatibilidad con Alexa.