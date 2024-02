Revolución en Wear OS: Google explica cómo el OnePlus Watch 2 presume de tanta autonomía

Ayer se convertía en oficial el OnePlus Watch 2. Un reloj que podría ser como otro Wear OS cualquiera, si no fuera porque es pionero en una nueva tecnología que ha desarrollado Google para poder evitar uno de los grandes males de estos dispositivos, que no es otro que la poca autonomía con la que cuentan. Pero la nueva solución que han aportado tanto Google como OnePlus, y que se extenderá a otros fabricantes más adelante, es integral, y afecta no solo al software y una mejor gestión de la energía, sino también al hardware.

Dos procesadores para ahorrar energía

Aunque suene a todo lo contrario, duplicar el número de procesadores es la solución que han encontrado para que el OnePlus Watch 2 sea el reloj con Wear OS con más autonomía del mercado en la actualidad, y no solo porque cuente con una batería bastante grande para un reloj de 500mAh. Desde la firma china prometen una autonomía de hasta 100 horas con una sola carga, esto nos da como resultado más de 4 días de autonomía, que viene a doblar la que habitualmente recibe un reloj con este sistema operativo.

Y esto se consigue gracias a dos procesadores, uno es el potente Snapdragon W5, y el otro uno mucho más eficiente, el BES2700. Esta es una decisión acertada, ya que lo que hacen estos procesadores es repartirse las tareas en base a la complejidad y demanda de energía de las mismas. Esto quiere decir que el procesador Snapdragon solo entrará en juego cuando realmente sea necesario, en esos momentos donde la demanda de procesamiento es elevada.

Para el resto de funciones, como puede ser leer las notificaciones, moverse por los menús del reloj, y en definitiva, todo aquello que no implique ejecutar apps, incluso puede hacer el seguimiento de la actividad física en segundo plano. Este reparto de tareas tiene una incidencia directa en el consumo de energía, que se ve muy reducido al confiarse la gestión de las tareas más banales y que en muchas ocasiones son mayoritarias, a un procesador que demanda mucha menos energía.

Solo de esta manera se puede prácticamente doblar la capacidad de autonomía del reloj, sin tener que hacer además grandes cambios en el software. Gracias al nuevo procesador de alta eficiencia BES 2700 es posible incluso disfrutar de hasta 12 días adicionales de autonomía gracias a su funcionamiento ultra eficiente. Por lo que con esta nueva solución de Google y OnePlus, parece que se le pone remedio a uno de los grandes males de los relojes con este sistema operativo.

Y es algo que probablemente veremos también en relojes de otros fabricantes en los próximos meses. Y es que no siempre doblar la capacidad de procesamiento supone aumentar el consumo de energía, todo lo contrario, como comprobamos ahora con esta nueva apuesta de OnePlus para su nuevo reloj, que, por cierto, ya se puede reservar en España por 299 euros en dos colores, tanto en color negro como verde.