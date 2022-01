Los relojes con Wear OS serán más sencillo de usar para los zurdos

Los relojes inteligentes se han colado de lleno en nuestro día a día, y somos muchos los que contamos con ellos, en algunos casos, con varios modelos de diferentes fabricantes, y también con diferentes sistemas operativos. Es el caso de Wear OS, el sistema de Google, que sustituyó a Android Wear, y que sigue dando titulares con nuevas funcionalidades que está preparando de cara al futuro. En este caso estamos hablando de una funcionalidad que muchos van a agradecer, que está presente en nuestros móviles casi desde el principio de los tiempos, pero que los relojes se han resistido más a implementar. Una función para girar la pantalla automáticamente.

No siempre nos colocamos bien el reloj

Esta ha sido una de las características más deseadas por los usuarios de Wear OS en muchos años. Hablamos de una característica que será bastante útil cuando esté disponible. Esta nueva función permitirá básicamente girar la pantalla de forma automática cuando el reloj cambia su orientación. Esto es lo mismo que tenemos en los móviles Android, solo que adaptado a un reloj inteligente que cuente con Wear OS. Y es que hay usuarios que no siempre utilizan el reloj en su orientación original, o al menos lo harían si este lo permitiera. Hay personas que prefieren ponerse el reloj al revés y también cambiarlo de mano. Y por supuesto hablamos de los zurdos, que lógicamente lo usan al revés que los mayoritarios diestros.

Samsung estrena el Galaxy Watch 4 con Wear OS y los nuevos Galaxy Buds 2 | Samsung

En ambos casos, si se cambia de mano, los botones cambiarán su orientación, para que sea más sencillo llegar a ellos, así como los gestos del sistema. Lo mismo ocurriría si el reloj se diera la vuelta por completo, que podríamos ver cómo la pantalla se gira automáticamente para mantenerse visible siempre. Por tanto, sería una forma de lo más sencillo de ponernos el reloj como nos plazca sin estar pendientes de que la pantalla se vea derecha o no. Desde luego sería una gran solución a un problema que no es grave en absoluto, pero sí que es molesto para muchos usuarios. De moemnto no se sabe cuándo va a llegar esta característica a los relojes con el sistema de Google.

Pero lo que ya sabemos es que la firma de Mountain View está trabajando en su implementación claramente, tal y como detalla una nota de la empresa diciendo que están trabando en implementar esta solución en futuros dispositivos nuevos. Algo que es relativamente sencillo de hacer, sobre todo teniendo estos dispositivos sus propios sensores de movimiento y gravedad. Gracias a estos saben la orientación que tienen en cada momento, y adaptan la pantalla a ella fácilmente. No es que sea un cambio que vaya a revolucionar el uso de estos relojes, pero desde luego va a ayudar mucho a determinados usuarios a mejorar su experiencia de uso.

Ahora bien, cabe la posibilidad de que esta nueva función no llegue a los actuales relojes con Wear OS, sino que sea con una nueva versión del sistema operativo, o en modelos futuros donde se implemente en exclusiva esta interesante funcionalidad de la pantalla. Veremos cuánto tiempo hay que esperar para poder disfrutarla.