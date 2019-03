Tu reloj de toda la vida se convierte en smartwatch con esta tecnología

Seamos honestos: los relojes están un poquito muertos como dispositivos para dar la hora. A día de hoy, tenemos un reloj en prácticamente cualquier parte, ya sea el ordenador, el móvil, el reproductor de música o la videoconsola. Somos, más que nunca, esclavos del tiempo, pero su rey, el reloj, es ahora un actor venido a menos. Eso no significa que los relojes, como accesorios y recuerdos, no sigan siendo tan importantes como el primer día. Chronos quiere unir estos dos mundos.

Aunque por España la costumbre no está muy arraigada, en el extranjero regalar un reloj es algo muy especial y que se hace para celebrar un acontecimiento único en la vida. Todos recordamos el impacto de cierta escena de Pulp Fiction entre Christopher Walken y el personaje de Bruce Willis de niño. Esto, sin embargo, no es algo que se vaya a hacer con los smartwatches. ¿Quién iba a querer un Apple Watch desactualizado que no corre las últimas apps? Nadie.

Por eso, una startup como Chronos ha sorprendido a muchos con su original planteamiento: convertir los relojes de toda la vida en smartwatches. No, no es que vayas a entregar tu preciada posesión a un extraño para que lo abra por dentro y le meta pantallas ni cosas raras. Es mucho más sencillo: la compañía quiere vender un disco que se instala en la parte inferior del reloj y que se comunica con tu teléfono.

Obviamente, esto significa que tu reloj no tendría algunas de las características más avanzadas de los smartwatches, como ver en una pantalla qué ha pasado en tu móvil, pero para eso tienes el teléfono en sí. Chronos te avisaría de notificaciones, de llamadas entrantes, de mensajes y de otras cuantas cosas similares mediante vibraciones, y tu podrías pegar pequeños toquecitos en el cristal de tu reloj de siempre para colgar una llamada, controlar la música que se está reproduciendo o usar el manos libres.

Actualmente, Chronos es un producto bastante experimental en forma de un disco que, según sus creadores, se adapta a cerca del 80% de los relojes que existen en el mercado. Si bien un reloj pequeño no iba a funcionar con él, un Rólex seguro que sí. Al estar en contacto con tu piel y con el teléfono, el disco puede hacer todo lo que más arriba indicábamos y funcionar, en resumen, como pulsera inteligente.

Lo más interesante de Chronos, en todo caso, es que quieren trabajar con los fabricantes de relojes para crear ese híbrido capaz de dar la hora, de tener un valor sentimental real y de decirte que te están llamando al móvil. Su idea es crear discos que estén dentro de los relojes en sí, en lugar de ser un apósito que pueda arruinar lo mínimo el aspecto noble de estos accesorios.

Todo esto puede parecer una idea esperpéntica para muchos, pero realmente existe un valor en reinventar el reloj de toda la vida que no suponga crear productos más bien caros, que dependen de otros y que se desechen cada dos años porque se han quedado obsoletos. Un reloj debería durar toda la vida, y eso es lo que inventos como Chronos defienden. Ahora bien, aún le queda bastante por delante para ser un producto para todos los públicos.