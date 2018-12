Regalos originales de Navidad para el más ‘techie’ de casa

1.- Consola retro: si es una persona friki de los videojuegos antiguos, esta videoconsola repleta de juegos retro va a ser el regalo para perfecto y que le va a aportar horas y horas de diversión.

2.- Gorro con led: no me digáis que no es cuqui. Combina perfectamente la función de ser calentito para el invierno con la de combatir las pocas horas de luz que tenemos en esta temporada.

3.- Termómetro para cocinar: si ves a ese familiar tuyo que sigue programas como Top Chef o Pesadilla en la Cocina, seguro que aciertas si le regalas un termómetro para medir la temperatura de los platos que cocina. Además, te aprovecharás de que saldrán más ricos, es toda una inversión.

4.- Un avión de papel: sí, como lo oyes, solo que, en esta ocasión, es un avioncito que puede volar hasta 10 minutos y se controla a través del teléfono móvil. Vamos, una frikada de las clásicas.

5.- Un cargador solar: aunque tuvieron su auge hace unos años, todavía hoy es un gran regalo si esa persona es muy techie y lleva consigo multitud de aparatos tecnológicos. Con un cargador solar nunca más se quedará sin batería.