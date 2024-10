El Redmi Watch 5 Active llega a España: así es el nuevo smartwatch económico para competir con el Apple Watch

Hace unos meses que Xiaomi presentó nuevos relojes inteligentes en China. Pues traemos buenas noticias, ya que el Redmi Watch 5 Active acaba de llegar a España y su precio es muy prometedor.

Hablamos de un smartwatch que presume de un lenguaje de diseño que recuerda mucho al Apple Watch, pero costando muchísimo menos. Especialmente si tenemos en cuenta que ya puedes comprar el Redmi Watch 5 Active en España a un precio oficial de 35,99 euros.

Así es el Redmi Watch 5 Active

A nivel estético tenemos un modelo que tiene un peso de 30,6 gramos y tiene unas dimensiones de 49,1 mm x 40,4 mm x 11,4 mm. Tampoco faltan acabados en aluminio para darle un aspecto más premium, junto con resistencia al polvo y al agua (sumergible hasta 5 ATM) para que puedas utilizar este smartwatch donde te apetezca.

Pasando al apartado técnico, vamos a comenzar con la pantalla del Redmi Watch 5 Active, que sorprende por su panel LCD de 2 pulgadas que te permitirá ver notificaciones o métricas de la forma más cómoda.

Redmi Watch Active 5 | Redmi

En este tipo de wearables no solemos tener información sobre el procesador y RAM, ya que llevan un sistema operativo optimizado para brindar el mejor rendimiento. Así que no te has de preocupar por este aspecto. En cuanto a sus tecnologías, al Redmi Watch 5 Active no le faltan sensores para medir cualquier actividad física que realices, además de controlar tu salud ya que el reloj te mide el oxígeno en sangre, estrés y frecuencia cardíaca durante las 24 horas del día.

Y si eres un amante del deporte, que sepas que el Redmi Watch 5 Active llega con más de 140 modos de entrenamiento y detecta automáticamente actividades como caminar, correr, ir en bicicleta, usar la elíptica, saltar a la cuerda o remar por poner algún ejemplo.

Ojo, que pese a su bajísimo precio, el Redmi Watch 5 Active llega con micrófono y altavoz para que puedas realizar llamadas o recibirlas. Y su doble micrófono con reducción de ruido te ayudará a que se te escuche perfectamente.

Compatible con equipos con Android 8.0 o iOS 12.0 y superiores, este reloj inteligente no tiene GPS, en algo tenían que recortar, pero su autonomía te sorprenderá. Y es que la guinda del pastel del Redmi Watch 5 Active es su batería de hasta 18 días de uso normal, un detalle muy a tener en cuenta.