Redmi Buds 6S, Xiaomi lanza unos nuevos auriculares buenos, bonitos y baratos

La firma china vuelve a la carga con unos auriculares de esos que ofrecen todo lo que podamos imaginar de un modelo inalámbrico a un precio verdaderamente ridículo. Y es que además de muy completos, tienen un diseño desde luego notable y que no aparenta ni mucho menos lo que cuestan. Y es que por apenas 25 euros no se puede pedir más a unos auriculares que cuentan con tecnologías que hasta hace poco solo estaban disponibles en modelos mucho más caros, eso es evidente.

Ficha técnica de los Redmi Buds 6S

Los nuevos auriculares de Xiaomi tienen un diseño verdaderamente atractivo, con un estuche de acabados mate, ancho y delgado, y de unos auriculares que cuentan con un diseño muy cómodo, sin almohadillas y una línea estilizada acabada en diferentes colores. Uno de los aspectos más llamativos es que son compatibles con audio espacial, una tecnología que ahora es tendencia, y que permite ubicar a los auriculares en un plano tridimensional, para que la inmersión en los contenidos sea máxima, algo que no podríamos haber esperado desde luego con este precio.

Redmi Buds 6S | Xiaomi

Además, cuenta con unos drivers bastante grandes, de 14,2mm, lo que permite disfrutar de un sonido más contundente, y que nos garantiza mayor potencia sin distorsionar. No renuncian a una tecnología de cancelación de ruido, que consigue reducirlo al mínimo mientras escuchamos nuestros contenidos favoritos. Estos auriculares además nos ofrecen la posibilidad de personalizar el sonido mediante SoundID, que permite darle un matiz personalizado al audio desde la app compatible.

La cancelación de ruido también se siente en las llamadas, ya que gracias a la IA se puede aislar totalmente la voz y olvidarse de los ruidos de fondo tan molestos. Es capaz incluso de neutralizar el molesto ruido del viento cuando estamos inmersos en una llamada. Además, es un auricular que ofrece una autonomía bastante notable. Tanto es así que, con una carga completa del estuche, se pueden utilizar hasta 33 horas en sus diferentes recargas automáticas.

Así que poco más se puede pedir de unos auriculares como estos, que además se ponen a la venta en China por alrededor de los 25 euros, desde luego no se puede pedir más por menos, es evidente. Unos auriculares que no hay que descartar en absoluto que lleguen a España en un futuro cercano, aunque como es habitual a un precio algo más elevado, por todos esos costes que suelen inflar los precios en occidente.

Desde luego contar con unos auriculares con sonido espacial y cancelación de ruido por ese dinero es algo que no nos habríamos creído hace un par de años, pero aquí tenemos la mejor demostración de que puede y es real. Sin duda quien no tiene unos auriculares con cancelación de ruido, es porque no quiere, ya que cada vez son más accesibles.