Recrean el aspecto de la nueva tableta de Google, y es sensacional

Google está muy cerca de celebrar su evento más importante del año. En este es de esperar que conozcamos muchas novedades de la firma californiana, y en algunos casos, los más importantes en mucho tiempo. Se contempla la presentación de los nuevos Google Pixel 6, así como del primer teléfono plegable de Google, e incluso se especula con el regreso al mercado de las tabletas por parte de la marca. En relación a esta posibilidad hemos conocido la recreación de su aspecto por arte de un artista gráfico, que nos ha mostrado un diseño realmente atractivo si se convirtiera en realidad.

Un aspecto similar homogéneo con el resto de sus dispositivos

Desde luego de hacerse realidad, sería la tableta más atractiva del mercado sin lugar a dudas, más incluso que los iPad de Apple. Y es que los renders 3D creados por el diseñador Giuseppe Spinelli nos muestran una tableta con un aspecto espectacular, sobre todo en su pantalla. Esta se muestra sin bordes, o al menos tan delgados como los de un móvil de gama media. Además, cuenta con una cámara de fotos dentro de un orificio en la parte superior de la pantalla, por tanto, el aspecto frontal de esta tableta no tendría nada que envidiar al de un móvil de gama media o alta del mercado.

Una tableta que tiene un color amarillo pastel, y que en la parte trasera presume de una gran G de Google, que le da un toque bastante desenfadado a la tableta. Eso sí, no vemos una cámara de fotos en la parte trasera curiosamente, aunque no es la primera que prescinde de ella, algo que comienza a ser tendencia en el mercado. Estas imágenes están precisamente basadas en una reciente patente de Google acerca de una nueva tableta, que desde luego de hacerse realidad podría convertirse en la más atractiva del mercado. No sabemos si finalmente habrá una nueva tableta en la presentación de los Google Pixel 6, pero desde luego no es descartable.

No sería la primera tablea en el portfolio de productos de Google, que ya lanzó varias tabletas Pixel en su momento. Y como en el caso de otros fabricantes, la pandemia le ha devuelto al mercado ante el renacer de este. No es descartable la llegada de esta nueva tableta, si no en esta presentación, sí que antes de que termine el año. Y no está claro si en esta ocasión Google cambiará el enfoque de la tableta, y en lugar de Android la lanzará con ChromeOS, como los Chromebook, de tal forma que estas tabletas puedan abrir un nuevo nicho de mercado que actualmente no existe con este sistema operativo.

Que está solo disponible en los portátiles de la marca. Las tabletas han visto disparada su demanda durante la pandemia. Y es que durante este tiempo se han convertido en dispositivos muy necesarios, ya que con ellas muchas personas han podido estudiar, trabajar o entretenerse durante el confinamiento y el creciente teletrabajo y estudio. Si esta tableta se hace realidad con este aspecto, desde luego va a ser una de las más deseadas del mercado.