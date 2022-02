El Realme Pad Mini se filtra como una alternativa al iPad Mini

Hace unos días os hablábamos de las primeras características del Realme Pad Mini, una versión que con este nombre nos daba la impresión de que podría ser una buena alternativa al iPad Mini. Pero había espacio para la confusión, ya que cabría la posibilidad de que se tratara simplemente una tableta recortada en prestaciones, pero no en tamaño. Ahora hay más información sobre ella, y sabemos que será una rival directa de la tableta ultra compacta de Apple, al filtrarse todas sus características, que no dejan lugar a dudas. Una tableta que sin duda podría tener su mercado, ya que en Android este segmento ultra compacto no está del todo representado.

Así será esta nueva tableta ultra compacta

Y decimos que ahora sabemos que puede ser una gran alternativa al iPad Mini, porque conocemos muchas de sus características. Empezando por la más importante, el tamaño de la pantalla, que en este caso será de solo 8.7 pulgadas, algo más grande que las 8.3 pulgadas de la pantalla del iPad Mini, pero mucho más pequeña que las más de 10 pulgadas que tiene la pantalla del Realme Pad estándar. Por tanto, en este aspecto, de hacerse realidad, es evidente que será una tableta con rasgos muy personales.

Eso sí, no será muy potente, ya que su procesador será un Unisoc T616, del que no hay muchas referencias, pero se entiende que es un chip medianamente solvente para tareas cotidianas y poco exigentes. Contaría con una buena cantidad de memoria RAM, con 4GB, mientras que el almacenamiento sería de hasta 64GB, bastante para una tableta de este tipo. La cámara de fotos sería sencilla, con un solo sensor de 8 megapíxeles detrás, mientras que delante tendría otro con la misma resolución de 8 megapíxeles, más que suficientes.

Contaría con una batería de 6400mAh, una buena capacidad para una pantalla que lógicamente es mucho más compacta de lo habitual. Contaría también con una carga rápida de 18W, que, sin ser muy veloz, sí que permitirá cargar la batería en un tiempo razonable. Una tableta que contará con Android como sistema operativo, bajo la capa Realme UI 3.0 probablemente. Será bastante delgada, con un grosor de solo 7.6mm. Por tanto y atendiendo a estas especificaciones filtradas, podemos entender que será una tableta que podrá competir en términos de tamaño con el iPad Mini.

Eso sí, no esperemos ni de lejos que en términos de rendimiento pueda hacerle sombra, ya que mientras la tableta de Apple cuenta con un procesador muy potente y un precio que ronda los 600 euros, en el caso de la nueva Realme Pad Mini tendremos una tableta modesta en rendimiento, pero con un precio mucho más accesible, que seguramente se pueda mover entre los 100 y 150 euros. De todas formas, es una gran noticia que Realme opte por una tableta de pequeñas dimensiones como su segundo lanzamiento en este segmento, ya que de esta forma va a llegar a otro tipo de público que busca soluciones más compactas, también en precio.