Realme Band 2, así es la nueva alternativa a las Xiaomi Mi Band

No cabe duda de que la Xiaomi Mi Band es el wearable económico a batir actualmente. Y son muchos los fabricantes que están lanzando nuevos modelos cada año para intentar hacerse con parte de ese pastel que les ha arrebatado Xiaomi. Realme es una de las marcas más insistente en este segmento, y de hecho ahora ha lanzado la segunda generación de su pulsera inteligente, la Realme Band 2, que mantiene el precio a pesar de contar con muchas características nuevas e interesantes como vais a poder comprobar ahora.

Características de la Realme Band 2

Una pulsera que en realidad tiene un formato y diseño más similar al de las Huawei Band más modernas que a la Xiaomi Mi Band. Algo que se puede apreciar por su gran pantalla rectangular, que tiene un tamaño de 1,4 pulgadas, en este caso LCD, con una resolución de 167x320 píxeles, que no es muy elevada, pero más que suficiente para poder disfrutar de unas notificaciones y estadísticas bastante nítidas. Un diseño que da la sensación de ser como el de un Apple Watch, pero más alargado, algo que le sienta muy bien y le da un cierto aire premium.

Realme Band 2 | Realme

La pulsera puede medir nuestro ritmo cardiaco, así como monitorizar el sueño o hacer mediciones de los niveles de oxígeno en sangre, por lo que en este aspecto es bastante completa respecto de su competencia. También puede hacer un seguimiento de nuestro estrés, de la respiración, algo que está estrechamente relacionado, así como de los ciclos menstruales. Además, es resistente al agua, por lo que nos podemos bañar en la piscina con ella puesta sin temor alguno a sufrir daños, ya que se puede sumergir hasta 50 metros. Esta nueva pulsera llega con Bluetooth 5.1 como estándar de conectividad, por lo que se trata de una de las últimas tecnologías disponibles.

Realme Band 2 | Realme

En uno de los aspectos más importantes, el del reconocimiento de la actividad física que hacemos, puede analizar la actividad hasta en 90 deportes diferentes, por lo que difícilmente no vamos a encontrar uno que se adapte a la actividad que vamos a realizar. La batería con la que cuenta tiene una capacidad de 204mAh, lo que le dota de una autonomía de alrededor de los 12 días, que variará lógicamente en base al uso intensivo que hagamos de su pantalla. En este caso, al no tener conectividad GPS, no tendrá un gasto de energía tan acusado como en el caso de otros modelos que sí cuentan con ella. Algo que además permite contar con un precio bastante ajustado a este modelo. Y es que de momento esta pulsera ha sido lanzada en Malasia por Realme.

El precio al cambio es de 35 euros, un coste que lo normal es que sea algo más elevado cuando se ponga a la venta en España. Recordemos que la Xiaomi Mi Band 6 cuesta 44,99 euros oficialmente, por lo que un precio de 39,99 euros para esta pulsera en España seguiría siendo bastante competitivo. No debería tardar mucho en llegar a nuestro país.