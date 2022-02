Realme anuncia sus primeras Smart TV en Europa con precios económicos

La marca china está hoy de plena actualidad, primero porque ha lanzado en España sus nuevos móviles topes de gama, y en segundo lugar porque ha anunciado sus primeras Smart TV para Europa, y por tanto para nuestro país también, que se estrenarán en los próximos meses con u precio muy ajustado, que es uno de los aspectos que más nos llama la atención. Un mercado de televisores inteligentes en el que la firma quiere competir con Xiaomi, que ya se ha hecho un hueco importante, aunque lejos de gigantes como Samsung o LG.

Dos nuevos modelos

La firma china ha anunciado en el MWC de Barcelona en su edición de 2022 los nuevos Realme GT2 y GT2 Neo, sino que además ha hecho lo propio con sus televisores. Hablamos de las nuevas Smart TV Realme 4K, que llegan en dos tamaños diferentes, de 32 y 50 pulgadas. Dos modelos que destacan lógicamente por esa resolución 4K, que ya es imprescindible cuando sobre todo hablamos de televisores inteligentes con los que se puede acceder a miles de contenidos en esta resolución.

Realme TV | Realme

Los precios a los que han sido anunciados estos televisores han sido de 499,99 euros para la versión de 50 pulgadas, mientras que la más pequeña de 32 pulgadas llegará con un precio de 249,99 euros. Como podéis comprobar son precios bastante accesibles, no una ganga ni mucho menos, pero sí que unos precios que con las ofertas adecuadas pueden terminar siendo muy accesibles. Sus características son las que esperamos de un televisor inteligente de gama media. Como un diseño con bordes muy delgados, así como una relación de aspecto de 16:9 panorámicas.

Realme TV | Realme

Es compatible con sonido Dolby Atmos, así como con Dolby Vision 4K, por lo que podemos disfrutar de una imagen bien contrastada, y con colores muy vívidos con los contenidos compatibles con estos estándares de visión. Hablamos de televisores que cuentan con Android TV como sistema operativo, por lo que tendremos la Play Store en el televisor, así como la función de Chromecast integrado. Por tanto, estamos ante un televisor que ofrece todo lo que necesitamos para acceder a contenidos no solo visuales, sino también a videojuegos de la tienda de Google. Por supuesto tenemos conectividad Wifi o Bluetooth, a través del cual se empareja el mando a distancia.

En el caso del modelo más pequeño, con un panel de 32 pulgadas, tenemos unas características muy similares, con Android TV también como sistema operativo, así como procesador de cuatro núcleos, o cuatro altavoces estéreo con una potencia de 24W. Unos televisores que, si bien han desvelado su precio, no sabemos todavía con exactitud cuándo se van a poner a la venta en nuestro país, sabemos que llegarán en los próximos meses, pero sin más detalles al respecto. Y es que Realme no quiere limitarse a la venta de smartphones, sino que cuenta ya con un amplio catálogo de dispositivos, que no solo abarca a estos, sino también a wearables, como pulseras o relojes, así como a dispositivos conectados y de Internet de las Cosas, o dispositivos de imagen y sonido como estos nuevos televisores.