¿Quieres pagar en tiendas con tu próximo smartwatch? Esta es la característica que debe tener

Cada vez es más habitual utilizar en nuestras compras diarias métodos de pago que evitan el contacto. Con la pandemia se ha multiplicado el número de operaciones realizadas a través de esta tecnología. Hasta el momento solemos hacerlo con tarjetas de crédito o el teléfono móvil, pero poco a poco se van incorporando nuevos métodos de pago, a continuación, te contamos cuáles.

Pagar con tu smartwatch

La tecnología NFC o Near Field Comunicación, permite conectar dispositivos por proximidad. Lo que quiere decir que podemos realizar varias acciones con sólo acercar los dispositivos. Aunque no se trata de una nueva tecnología, poco a poco va ganando terreno tanto en dispositivos móviles como en tarjetas de crédito. Pero todavía le queda mucho recorrido en el caso de los smartwatch. Por lo que si estás pensando en incorporar una nueva forma de pago adquiriendo un reloj inteligente a tus gadgets, eso es algo que debes tener en cuenta. Por el momento es una tecnología que sólo encontramos en dispositivos de media-alta gama.

Ticwatch Pro | Ticwatch

Los pagos a través de estos medios son totalmente seguros, sobre todo cuando los realizamos a través del móvil. Por tanto si quieres pagar con el reloj debes hacerte con uno que tenga NFC. Por norma general para realizar pagos, nuestro teléfono tiene que estar desbloqueado. Los métodos de desbloqueo incluyen distintos niveles de seguridad desde tener que introducir un PIN, crear patrones de desbloqueo o utilizar otras opciones de desbloqueo biométricas como pueden ser el reconocimiento facial o la huella dactilar. En el caso de los relojes inteligentes, para poder utilizarlos debemos desbloquearlos a través de una contraseña que nos la pedirá todas y cada una de las veces que nos pongamos en reloj que se desactiva al detectar que ya no lo llevamos puesto.

Apple Watch | Apple

Muchos de estos dispositivos incluyen 4G por lo que podríamos utilizarlos sin necesidad de llevar nuestro teléfono móvil. Aunque si vamos a realizar pagos usando nuestro reloj, es recomendable llevar siempre con nosotros el teléfono móvil. Cuando llevamos puesto el reloj tras introducir la clave permanece activo por lo que podríamos realizar pagos de forma automática sin necesidad llevar a cabo ningún proceso de autentificación. Por lo que, si vinculamos el pago a nuestro teléfono, no se realizan a no ser que desbloqueemos el teléfono. Como ya hemos comentado no son muchos los relojes que incluyen esta función, por lo que si estás pensando en comprar uno, a continuación, te contamos algunos modelos que disponen de esta función que pueden resultarte interesantes.

Samsung Galaxy Watch 3, | Samsung

Entre los que destacan el Ticwatch Pro, un reloj con un diseño elegante, resistente al agua y al polvo, pantalla AMOLED dual, con otra LCD, lo que aporta una gran gran duración de su batería, también incluye pagos con Google Pay. Otro de los modelos a destacar es el Apple Watch, la apuesta de Apple en relojes inteligentes. Su gran variedad de colores y estilos permiten personalizarlos al máximo, teniendo la posibilidad incluso de diseñar nuestro propio reloj a medida. Gracias a sus sensores podemos hacer un seguimiento de nuestra salud y actividad física. Además, es esto y otras muchas funciones, algunos de sus funciones incluyen el pago.

Y por último el Samsung Galaxy Watch 3, un reloj que te permite dejar el teléfono en casa, gracias a la tecnología 4G que incluye. Con el podemos consultar nuestros mensajes, recibir y realizar llamadas, controlar nuestras constantes vitales y realizar pagos.