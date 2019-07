Seguro que en más de una ocasión te has encontrado con algún problema de funcionamiento en el Chromecast de Google. Ya sea porque no logras conectar tu móvil al dispositivo o no logras que la imagen se vea sin cortes, todos los modelos de este pequeño ?dongle? cuentan con una luz Led que puede revelar cuál es el origen del problema.

En estas líneas vamos a descubrirte lo que significan los diferentes colores de LED de Chromecast, diferenciando entre el modelo de 1ª generación y el dispositivo más moderno.

LED del Chromecast | Tecnoxplora

Chromecast de 1ª generación

Estos son todos los Led que pueden aparecer en tu Chromecast y lo que representa cada uno de ellos:

· Color blanco: El Chromecast funciona de forma correcta y está conectado a la red, listo para empezar a enviar contenido, o ya lo está enviando.

· Color Blanco con parpadeos: Tu Chromecast está desconectado y debe configurarse mediante la aplicación del Smartphone o el ordenador.

· Color Rojo que parpadea (durante actualización ): Tu Chromecast está recibiendo una actualización y no está disponible para enviar contenido. El color del mismo pasará a blanco en breve por lo que no debes desconectar el dispositivo de la TV.

· Color Rojo que parpadea: Si el indicador LED parpadea en color rojo y el dispositivo no se está actualizando, significa que se ha producido un error. Es probable que el dispositivo se actualice en breve para volver a funcionar de forma correcta.

· Color Rojo que parpadea e Imagen de pantalla en negro: Si aparece una luz LED roja parpadeante en el Chromecast y una pantalla negra en la TV, hay un fallo en el dispositivo que debe arreglarse de forma manual. Para ello debes reiniciar el dispositivo desconectándolo de la fuente de alimentación. A continuación, espera un minuto y vuelve a conectarlo. Apaga la TV y comprueba si ya funciona con normalidad utilizando el adaptador HDMI incluido con el Chromecast

· Color rojo fijo: Es posible que haya un problema con tu dispositivo. Reinicia el Chromecast desconectándolo de la fuente de alimentación y, a continuación, espera un minuto y vuelve a conectarlo. Si el problema persiste, restablece el estado de fábrica.

Chromecast de 2ª generación

Los códigos de error para el Chromecast de 2ª generación son exactamente los mismos, solo que se cambia el color rojo por un tono anaranjado. La solución a los problemas identificados mediante estos códigos LED son las mismas.

Como reestablecer de fábrica el Chromecast

Si el temido color rojo se muestra en el led del Chromecast y ninguna de las soluciones funciona, siempre puedes probar a restablecer de fábrica el dispositivo.

Para ello, con el Chromecast conectado al televisor, mantén pulsado el botón del dispositivo durante al menos 25 segundos o hasta que la luz LED fija empiece a parpadear (en el caso del Chromecast de 2ª Gen, el indicador LED empezará a parpadear en naranja), desaparezca la imagen de la pantalla del televisor y comience la secuencia de reinicio.

En ambos casos también puedes usar la app Google Home y, desde el menú de configuración, seleccionar Restablecer datos de fábrica o Restablecer.