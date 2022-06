Por qué es recomendable reiniciar tu Kindle cada cierto tiempo

Los libros electrónicos son la mejor alternativa para los amantes de la lectura que prefieren llevar sus lecturas preferidas ocupando el menos espacio. Son fáciles de utilizar y gracias a la tinta electrónica cómodos de leer. Pero como todo aparato electrónico necesita un reinicio de vez en cuando.

Cuando es recomendable reiniciar tu Amazon Kindle

Independientemente de la generación a la que pertenezca tu Kindle es conveniente de vez en cuando hacer un reinicio del dispositivo. Esto ayuda a liberar espacio y mejorar el rendimiento de nuestros dispositivos. Con el paso del tiempo, vamos acumulando contenido y con el uso se va ralentizando, notamos que tarda más en cargar el libro seleccionado o simplemente le cuesta más moverse entre los menús, pero esto tiene una fácil solución, es muchas ocasiones es suficiente con reiniciar para cerrar los procesos en segundo plano.

Otro momento propicio es después de gestionar el contenido del mismo desde nuestra cuenta de Kindle, añadir contenido, crear bibliotecas, organizar los títulos o eliminarnos. Estos cambios pueden tardar un poco en actualizarse, sobre todo cuando el dispositivo no está conectado a la red. Por lo que si hemos realizados gestiones en la cuenta y no las vemos reflejados en el Kindle lo ideal es reiniciarlo. Pero antes de esto, comprobaremos que el dispositivo está conectado a la red y listo para actualizar el contenido.

Reiniciando Amazon Kindle | TecnoXplora

Realizar este proceso es muy sencillo, tan solo debemos mantener pulsado el botón de encendido

de nuestro Kindle en la parte inferior del dispositivo. Tras unos segundos aparecerá en la pantalla un menú sobre impreso en el que encontramos la opción de reiniciar .

. Pulsa sobre esta opción y comenzará el proceso, de este modo transcurrido unos segundos, se completará el proceso.

No está de más de vez en cuando llevar a cabo el proceso sin motivo aparente, sobre todo en un dispositivo como este, en el que no existe la opción de apagado. Ya que sólo tenemos la posibilidad de dejar la pantalla en reposo mostrando el salvapantallas seleccionado o la carátula del libro que estamos leyendo o bien apagar la pantalla.

Cuando ejecutamos este proceso en cualquier dispositivo forzamos al que el sistema interrumpa los procesos en activo y arranque de nuevo el sistema. Esto mismo sucede cuando utilizamos esta opción en nuestro Kindle, se detienen todos los procesos abiertos y se eliminan archivos temporales que se ha podido ir generando con el paso de los días.

Y sobre todo lo es recomendable reiniciar nuestro dispositivo cuando tengamos problemas como no poder acceder a nuestros libros o nos quede fija la pantalla sin poder avanzar, ni retroceder o llevar a cabo cualquier otra opción. Aunque esto no es algo que suceda con frecuencia es probable que pueda ocurrirnos y de debemos estar preparados. Si seguimos sufriendo este tipo de problemas con nuestro Kindle y no se resuelven reiniciando la mejor opción es ponernos en contacto con el servicio técnico para tratar de resolverlo. Pero mientras esto es de mucha ayuda para mejorar la experiencia.