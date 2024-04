Qué es y para qué sirve la función Couch de Amazon Luna

La forma en la que nos comunicamos ha cambiado gracias a la tecnología, pero no es el único que ha cambiado a lo largo de los años. También la forma en la que vemos nuestros programas preferidos e incluso cómo jugamos. Con el lanzamiento de las plataformas en Streaming, tenemos acceso a cualquier contenido en cualquier dispositivo y lugar en el que tengamos conexión a Internet. Uno de los últimos servicios en ver la luz ha sido el servicio de juegos en Streaming de Amazon, Luna. A continuación, te contamos qué es Luna Couch y en qué consiste.

Qué es Luna Couch

Recientemente el gigante de las compras ha ampliado su oferta de Streaming con el lanzamiento de Luna. Una plataforma de juegos online con la que podemos disfrutar de nuestros juegos solos o en compañía. Además de los juegos incluidos en su catálogo podemos jugar a los juegos que hayamos adquirido con anterioridad en otras plataformas. Este servicio ofrece una serie de ventajas como Luna Couch, con el que podemos jugar con otras personas a juegos cooperativos locales a través de internet.

Una de las ventajas de este sistema es que podemos invitar a otros jugadores tanto a unirse a la partida o incluso a ver el juego. No es necesario que los jugadores estén suscritos a Luna tan solo hay que cumplir algunos requisitos, tener cuenta de Amazon, un dispositivo y mando compatibles con Luna y conexión a Internet con una velocidad mínima de 10 Mbps.

Así es Luna Couch | TecnoXplora

De manera que nosotros como organizadores de la partida crearemos un código el cual compartiremos con los usuarios con los que queremos jugar. De manera que el destinatario del código solo tendrá que entrar en Luna Couch y usarlo para unirse a la partida o observar nuestros progresos. Luna es compatible con otros servicios como Ubisoft, a través de la plataforma de Amazon, podemos jugar a nuestros juegos preferidos siempre y cuando hayamos vinculado ambas cuentas.

Aunque además del servicio de juego, Amazon también ha lanzado el mando oficial con el que podemos jugar en la plataforma, aunque no es estrictamente necesario tener un mando de luna para disfrutar de los juegos. Podemos usar otros mandos inalámbricos compatibles, los cuales funcionarán a la perfección. En caso de no ser cien por cien compatible puede que falle alguna función o tengamos que configurarlos.

Amazon ha querido que su plataforma de juego sea de lo más asequible y funcional permitiendo el juego cooperativo a través de Luna Couch, así como el uso de otros dispositivos no oficiales para jugar. Esto es algo que agradecen los usuarios y que probablemente asegure el éxito de la plataforma, ya que no hace falta el uso de dispositivos exclusivos para disfrutar de sus contenidos. Aunque sí que debemos tener en cuenta que donde esta plataforma alcanza la mayor eficiencia en los dispositivos fabricados por Amazon como los Amazon Fire TV y su mando, que como no podía ser de otra manera son cien por cien compatibles con el sistema.