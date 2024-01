Qué portátil elegir si buscas un modelo gaming para trabajar

Con la llegada de 2024, es muy probable que quieras renovar tus equipos informáticos. Y si planeas comprar un ordenador portátil gaming que te sirva para trabajar, hay una serie de factores a tener en cuenta para elegir adecuadamente.

Personalmente, es justo lo que he hecho: comprarme un ordenador gaming que pudiera utilizar para trabajar. Así que, basándonos en mi experiencia, te ayudaré a saber encontrar el modelo más adecuado.

Qué buscar en un portátil para jugar y trabajar

El teletrabajo ha llegado para quedarse, y cada vez más empresas apuestan por este modelo que ayuda a conciliar la vida familiar y la personal. En mi caso, esto me permite trabajar donde yo quiera.

LG gram Pro, un portátil ultraslim y con pantalla OLED para dominar el sector de la movilidad | LG

Y aquí hay dos factores: el peso y la pantalla. Por un lado, los ordenadores gaming cuentan con mejores componentes, y estos son más pesados. La tarjeta gráfica, imprescindible para disfrutar de títulos triple A, es la gran responsable, pero hay otros factores.

Por ejemplo, todos los sistemas de luces LED, o un cuerpo con un diseño agresivo, una característica de los portátiles gaming, no es útil para trabajar. Así que, lo mejor es buscar un modelo de aspecto tradicional.

No me gusta cargar con un portátil gaming que se ve claramente el tipo de equipo que es. Prefiero trabajar en una cafetería con un modelo de aspecto sobrio, por lo que busqué un portátil que no tuviera luces RGB más allá del teclado retroiluminado.

Con ello, ya tenía un aspecto sobrio con el que poder trabajar donde quiera sin ‘dar la nota. Y además, encontré modelos con una buena tarjeta gráfica, 16 GB de RAM con un peso inferior a los 2.5 kilogramos.

Y eso que otra característica imprescindible para mí es una pantalla de 16 o 17 pulgadas. Personalmente, no conecto el portátil a una pantalla externa, aunque cuando juego sí que suelo conectarlo a la tele.

Convierte tu portátil en un router WiFi con este truco | Unplash

Por lo que creo que, si quieres un portátil para jugar y trabajar, elegir un modelo de 16 o 17 pulgadas si no vas a conectarlo a una pantalla externa, es algo importante. Especialmente cuando eches unas partidas desde el portátil, donde una mayor diagonal de pantalla ayudará a disfrutar de una mejor experiencia.

Así que tenemos que elegir un modelo de aspecto más sobrio, para poder trabajar donde queramos sin dar el cante, un peso que no supere los dos quilos y medio, además de una pantalla de 16 pulgadas.

Este último punto lo podéis obviar si estáis acostumbrados a trabajar con pantallas más pequeñas, o váis a conectarlo a una fuente externa. Pero hay otro punto muy importante: la autonomía.

Olvidaos de portátiles gaming con una batería inagotable, ya que son muy pesados justo por el espacio de la pila. Personalmente, busqué un equipo que ofrecería unas 4 o 5 horas de uso para tareas de ofimática.

Leyendo reviews encontré el modelo perfecto en este aspecto, y es lo que has de comprar: un portátil equilibrado, con unas 5 o 6 horas de autonomía en tareas que requieran pocos recursos, peso inferior a 1.5 kilogramos y aspecto comedido.

Con ello, sabréis cómo elegir un portátil para trabajar y jugar en las mejores condiciones.