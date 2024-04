Qué pasa con los nuevos iPads de 2024, ¿cuándo van a presentarse?

No es que sea un tema que quite el sueño, porque desde luego de ser así hablaríamos de esos problemas del primer mundo, pero sí que es verdad que los seguidores de Apple andan un poco contrariados con la gama de iPad, que no solo no se actualizó en todo el año 2023, sino que además hemos visto cómo de momento en 2024 no ha habido lanzamiento alguno todavía, cuando se esperaban ya para el comienzo de la primavera. Es verdad que puede que en cuestión de días algún modelo se presente, pero ahora hemos conocido nuevos detalles que no invitan a ser precisamente optimistas. Y es que parece que tocará espera un poco más, gracias a los problemas de suministro que está sufriendo Apple en este aspecto.

¿Qué está pasando con los nuevos iPads?

Ha sido de nuevo uno de los filtradores más cercanos a Apple quien ha desvelado nuevos detalles sobre el lanzamiento de los próximos modelos de iPad en el mercado. Mark Gurman ha hablado sobre lo que está pasando con los nuevos iPads Pro, las tabletas más esperadas de Apple, que este año estrenarían unas flamantes pantallas de tecnología OLED. Y ahí precisamente parece radicar el problema para Apple, en estas pantallas.

En un principio se esperaba que estos modelos, junto a los iPads Air, se lanzaran durante el mes de marzo, en una Keynote primaveral que obviamente no se ha producido al final, de momento los únicos dispositivos que los de Cupertino han lanzado este año han llegado mediante comunicados de prensa, y han sido nuevos MacBook. Ahora según las informaciones de Gurman, parece que los detalles sobre el lanzamiento han cambiado sensiblemente.

Y como decíamos, la culpa la tiene la cadena de suministro de Apple, que no está llegando a los objetivos, lo que está provocando retrasos en la producción de los nuevos iPads Pro, precisamente por problemas en la producción de las pantallas OLED. Esta ha sido encargada tanto a Samsung como a LG, y parece que la parte de los primeros está dando algunos fallos que han dado como resultado una reducción de la producción.

De ahí que Apple haya decidido darle a LG algo más de producción de las pantallas, en lugar de mantener el reparto al 50% original. Este cambio en los planes de Apple tiene como consecuencia directa un retraso en el lanzamiento de estas tabletas. Concretamente se habla de que podrían lanzarse finalmente el próximo mes de mayo. La nueva tecnología de pantalla es esencial a la hora de argumentar el salto a esta nueva generación.

Ya que estas pantallas serán capaces de mostrarnos una mayor luminosidad, gracias a una tecnología tándem, que básicamente dobla la base de emisión de luz del panel OLED, lo que dará como resultado unas imágenes más luminosas, que mostrarán colores más vivos y negros incluso más puros gracias a un mayor contraste. Se espera que junto al lanzamiento de estas tabletas conozcamos también los nuevos iPad Air. Si hablamos ya de mayo no hay que descartar que su presentación se mueva ya al WWDC 2024 que se celebrará a comienzos de junio.