Qué hacer si tu TV no muestra imagen al conectar un dispositivo al puerto HDMI

Las conexiones HDMI permiten enviar tanto sonido como imagen de alta resolución a televisores y pantallas. Algo habitual es que al conectarlo la pantalla aparezca en negro y no se reciba señal alguna de vídeo. Algo que no es difícil de solucionar. Ha continuación te damos algunas soluciones que puedes probar.

Si la entrada HDMI no está disponible puedes probar a hacer esto

Una de las conexiones que solemos encontrar en nuestros televisores con los conectores HDMI, a través de estos podemos transmitir sonido e imagen de calidad, pero no siempre funciona correctamente y estos no aparecen en la pantalla, por lo que podemos llevar a cabo una serie de acciones para solucionarlo. Una de las primeras cosas que debemos hacer es apagar y desenchufar el televisor, con lo que conseguiremos el reinicio del sistema. Algo similar a lo que ocurre con otros dispositivos puede que el error sea temporal y que se resuelva solo al reiniciar los procesos.

Qué hacer si nuestra TV no tiene imagen al conectarla a un HDMI | Foto de Patrick Campanale en Unsplash

Si no funciona, comprobaremos la conexión HDMI, por lo que sí tenemos la opción de probar otra conexión del televisor debemos optar por realizar la prueba. Del mismo modo que debemos comprobar que no sea el cable el culpable. Probando este en otro televisor o dispositivo. El fallo puede deberse a la suciedad acumulada en el puerto de entrada. Por lo que procederemos a su limpieza de forma segura y volvemos a probar.

Si el resultado sigue siendo negativo, las comprobaciones ahora deben de ir orientadas hacia la fuente. Por lo para comprobar que este no es origen, la prueba está en otro dispositivo que disponga de conexión HDMI, del mismo modo que no hemos hecho con el televisor. Si no funciona ese será el origen del problema. En caso afirmativo, tendremos que seguir buscando. El origen puede encontrarse en la configuración de video de los dispositivos. La incompatibilidad entre estos, puede ser la causa. Ya sea por la resolución o el códec de video utilizado, por lo que debemos comprobar que ambos coinciden.

Si hemos probado con todas las soluciones, tal vez debemos tomar medidas más drásticas y restablecer los ajustes de serie del televisor. Aunque debemos tener en cuenta que se perderán todos los datos de configuración y ajustes. Aunque merecerá del todo la pena si con ello soluciones este y otros errores. Si tras este último procedimiento sigue sin funcionar será el momento de acudir al servicio técnico para resolver el problema. Cabe recordar que la Unión Europa recientemente, ya aprobó la normativa por la cual obliga a los fabricantes a permitirnos el acceso a las piezas de repuesto y la reparación de los dispositivos, sin la pérdida de garantía.

Una forma de luchar contra la obsolescencia programada y los residuos que se generan cuando dejamos de utilizar dispositivos electrónicos. Alargando la vida útil de estos y permitiéndonos hacer un uso por más tiempo de estos evitando la compra de nuevos dispositivos que en algunas ocasiones puede ser innecesarios.