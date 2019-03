Qué esperar en la WWDC más importante para Apple en los últimos años

Apple no presenta productos de hardware en su conferencia de desarrolladores desde la edición de 2013. Pero la WWDC 2017, que tiene lugar entre el 5 y el 9 de junio en la ciudad californiana de San José, parece destinada a cambiar esta racha. Los rumores apuntan a importantes novedades en este ámbito, aunque no cabe duda de que el software seguirá teniendo un protagonismo esencial -a fin de cuentas, es un evento para desarrolladores-.

En las últimas semanas los rumores han aleteado en torno a la WWDC. Poco se sabe con certeza, debido al habitual secretismo de la firma de la manzana. Las que también son habituales, sin embargo, son las filtraciones. La última, llegada a pocas horas del evento: iOS 11 tendría un explorador de archivos, llamado 'Files', que ha aparecido y desaparecido de la AppStore sin más explicación.

Ahead of iOS 11, a 'Files' app placeholder entry from Apple appears on the App Store. Requires iOS 11.0 or later 😘 pic.twitter.com/8HAQflHBuI