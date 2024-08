Por qué un ebook con Android puede ser mejor que tu tableta tradicional cuando la usas a pleno sol

Aunque ya hemos disfrutado de la mayor parte del verano, aún quedan días de sol y buena temperatura para disfrutar al aire libre. Tomar café, un helado o un refresco en una terraza al sol mientras vemos las noticias o consultamos el correo electrónico es algo que solemos hacer desde el móvil, aunque existe una alternativa mejor.

Lee lo que quieras sin que te moleste el sol

Las pantallas de nuestros dispositivos móviles y el sol no siempre son buenos aliados. La mayoría de las veces la intensa luz no nos permite ver los contenidos tan bien como nos gustaría. Para mejorar la visibilidad de las pantallas a pleno sol, nos vemos obligados a subir el brillo al máximo, aunque a veces incluso con ello, no es suficiente. Frente a este problema, existe una fácil solución.

BOOX Go 6” | BOOX

La tecnología que mejor se comporta en esta situación son las pantallas de tinta electrónica ya sea en blanco y negro a color. En este sector cabe destacar los dispositivos lectores de libros electrónicos con un aspecto diferenciador. Y es que cuentan con el sistema operativo Android, que nos permiten no solo leer nuestros libros preferidos. Sino que, además podemos instalar cualquier aplicación compatible desde la Play Store, desde la cual podemos consultar nuestro correo electrónico o acceder a toda la información a través del navegador web.

Además de mejorar la visibilidad de la pantalla en estas condiciones de luz, ahorraremos batería. Debemos recordar que las pantallas de los smartphones aumentan el consumo de energía en función del brillo de la pantalla, entre otras cosas. Por lo que al usar el e-book para estas acciones cotidianas, le ahorraremos a nuestro móvil o tableta tradicional el aumento del consumo, así como el aumento de temperatura que esta práctica supone. Algo que puede llegar a dañar nuestros dispositivos y acortar su vida útil. El consumo de energía de las pantallas de tinta electrónica es mucho más bajo que el de otro tipo de pantallas. Ya que en esta situación no necesita estar retroiluminado para mostrar correctamente su contenido.

La versatilidad de estos dispositivos reside en que podemos utilizarlos independientemente de las condiciones de que nos encontramos, ya sea a pleno sol como es el caso del verano en exteriores. O en lugares con poca iluminación donde, o bien podemos retroiluminar la pantalla e incluso activar el modo nocturno. Invirtiendo la pantalla, mostrando el fondo oscuro y el contenido del blanco para favorecer la lectura en este entorno. Algo además de reducir aún más el consumo de batería ayuda a descansar nuestra vista evitando problemas como que se nos resequen los ojos, entre otros síntomas.

Por lo que si aún no lo has probado, te animamos a que hagas la prueba y compruebes por ti mismo, todos los beneficios de usar uno de estos ebook con tinta electrónica. Por ponerte un ejemplo, BOOX es uno de los principales fabricantes de este tipo de lectores de libros electrónicos con Android, aunque hay ejemplos de otros fabricantes como Xiaomi, que podemos también importar desde China. Y con ello se puede leer todo lo que te apetezca, contestar a tus mail o tus mensajes de WhatsApp sin que el sol sea una obstáculo. Una vez que lo experimentes, no volverás a leer las noticias en tu móvil o por lo menos si estás bajo un sol de justicia. Desde luego es un cambio importante del que no te das cuenta hasta que lo experimentas en primera persona.