QooCam, la cámara que revoluciona la grabación de vídeos en 3D

Hacer fotos en 3D o grabar vídeos de este tipo no es nada nuevo, en absoluto. De hecho, fotos con este efecto existen desde finales del siglo XIX. Pero como sabéis, no es una tecnología que haya cuajado demasiado entre los consumidores, que potencialmente han terminado prefiriendo hacer las fotos de forma tradicional, ya que muchos no han terminado de ver la utilidad a este formato, y más aún, la comodidad para disfrutarlo. Algo que quiere cambiar la cámara que hemos conocido ahora y que ha llegado a Kickstarter. Esta se llama QooCam, y promete un método más práctico para grabar y ver vídeos en tres dimensiones.

Disfruta del 3D casi en tiempo real

El efecto 3D es muy divertido, de eso no hay duda, pero no todas las cámaras y dispositivos lo han reproducido de forma exitosa en estos últimos años. Precisamente en la última década hemos visto desde teléfonos móviles con cámaras 3D a videoconsolas que ejecutaban juegos con este formato, pero por alguna razón, es una tecnología que no ha terminado de cuajar. Ahora esta cámara quiere cambiar esta percepción del 3D, gracias a un formato bastante novedoso que nos propone contar con una cámara de vídeo de tres dimensiones, y un visor que nos permite disfrutar de este efecto en tiempo real.

Hablamos de QooCam, una cámara de vídeo compacta que cuenta con dos módulos diferentes. Uno, el que integra la propia cámara, con las dos lentes tradicionales, y que nos permite grabar cómodamente los vídeos que nos apetezcan, o hacer fotos si se da el caso. Podemos ver lo que estamos grabando cómodamente gracias al visor con el que cuenta en la parte posterior, como las cámaras digitales tradicionales. Pero lo más interesante, es que el otro accesorio con el que viene, es un visor 3D, que nos permite dotar de profundidad a esos vídeos y fotos, y disfrutar de un efecto sorprendente de tres dimensiones de forma instantánea.

Solo tendremos que reproducir los vídeos y fotos con este visor, para poder disfrutar de ellos con un inmersivo formato de tres dimensiones. Puede grabar vídeo con una resolución Full HD+, y con una tasa de refresco de 60 fotogramas por segundo, por lo que vamos a disfrutar de imágenes fluidas y ultra suaves. La pantalla con la que cuenta la cámara es de 2.54 pulgadas, y tiene una densidad de 847píxeles por pulgada, lo que es bastante. El visor por su parte nos proporciona imágenes en 4K cuando se trata de ver fotografías, una resolución que se mantiene para cada ojo. El gran punto a favor de esta cámara y sobre todo de su visor, es que dobla la resolución de cualquier otro existente.

Una cámara que además es inteligente, ya que cuenta con conectividad Wifi, por lo que puede conectarse a la red para sincronizarla con el teléfono y editar las fotos, añadiendo stickers o texto personalizado. Cuenta también con un conector USB tipo C para poder cargarse, así como con una batería de 1340mAh. Ya se puede comprar en Kickstarter, con un precio de 246 euros al cambio, más envío. Lo mejor, es que se entregará el próximo mes a quien se haga con ella.