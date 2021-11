Ya puedes usar el mando DualSense de PS5 con tu móvil Android

A lo largo de los años la relación entre nuestras videoconsolas y los teléfonos no ha sido todo lo estrecha que nos hubiera gustado. Empezando porque no ha sido hasta recientemente cuando hemos podido empezar a jugar con nuestros móviles a los juegos de nuestra videoconsola, ya sea en remoto o en la nube. Uno de los principales problemas siempre ha sido el emparejamiento del mando de nuestra videoconsola, que no ha sido todo lo sencillo que nos hubiera gustado. Ahora conocemos que una consola recién llegada al mercado como aquel que dice, ya es compatible con los móviles Android. De hecho, ya puedes jugar en ellos con tu mando de PS5.

Compatibilidad con el mando DualSense

Sony en los últimos tiempos ha permitido el juego con su consola desde diferentes soportes, y uno de ellos es desde nuestro teléfono Android. Por eso es tan importante que el mando de nuestra consola sea compatible con el teléfono para que la experiencia de juego sea lo mejor posible. Ahora sabemos que Sony ha hecho por fin compatible su mando DualSense de PS5 con los teléfonos Android. De hecho ya se puede utilizar con PS Remote Play en PlayStation 5. Eso sí, de momento hay un requisito inevitable para poder jugar con este mando desde nuestro teléfono Android.

Y es que el tuit con el que Sony ha desvelado que ya es posible el uso de este mando con el teléfono, aclara que de momento es necesario contar con Android 12 para poder emparejar el mando con el teléfono como un controlador remoto. Y no lo hace de cualquier manera, sino que es compatible con las principales características del mando. Estas son el touchpad, el sensor de movimiento, la vibración o el indicador de batería. Todas estas funciones se integrarán por completo en nuestro teléfono para que jugar con este mando sea lo más parecido a hacerlo en la consola de verdad, aunque sea desde la pantalla de nuestro móvil.

Previamente ya podíamos hacer lo mismo con el mando Dualshock de PS4, y es de esperar que más adelante sean también los usuarios de las anteriores versiones de Android los que puedan contar con total compatibilidad para los teléfonos móviles más veteranos. Y es que sin duda es una de las mejores funcionalidades de las consolas más modernas, como las de Microsoft o Sony, la posibilidad de poder jugar con ellas lejos del televisor, y por tanto contar con un uso más versátil del habitual, adaptándose a nuestras necesidades cuando es necesario. Como sabéis PS5 va a ser una Navidad más uno de los objetos de deseo por parte de grandes y pequeños, que seguro la incluyen masivamente en sus cartas a los Reyes, lo que unido a la crisis de suministro va a hacer de su disponibilidad casi un imposible. Así que si tienes un DualSense y un móvil con Android 12, cosa harto difícil a día de hoy, eres todo un afortunado.