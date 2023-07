Ya puedes comprar la Xiaomi Pad 6 en España

Pocas tabletas han generado tanta expectación como las de Xiaomi en los últimos años, con su regreso a Android, tras un paréntesis bastante largo. Pero afortunadamente ya prácticamente todos los años tenemos nuevos modelos en el mercado. En este caso incluso llega a España la nueva tableta de los asiáticos. Se trata de la Xiaomi Pad 6, que desde hoy es una realidad en nuestro país. Por fin sabemos su precio, algo que vamos a repasar a continuación, junto a su disponibilidad en las tiendas españolas.

Precio y disponibilidad

Tenemos dos nuevos modelos en nuestro país. Uno de ellos es el modelo de 6GB de memoria RAM y 128GB de almacenamiento interno, que se estrena por 399,99 euros. Tendremos una funda de regalo si nos hacemos con él entre el 10 y el 24 de julio. Por otro lado, la versión con 8GB de memoria RAM y 256GB de almacenamiento interno se estrena por 449,99 euros. En este caso comprándola durante el mismo periodo, obtendremos una rebaja de 50 euros en el precio, hasta los 499,99 euros.

La nueva tableta Xiaomi Pad 6 | Xiaomi

Una tableta de mucho nivel a precio asequible

No estamos hablando de una tableta de la gama de entrada, muy barata, sino que se trata de una tableta que más bien podemos calificar de gama media premium, sin llegar a ubicarse en la gama alta. Algo que nos demuestra con un procesador Snapdragon 870, que es bastante potente, y que ya vimos en el anterior modelo Pro, por lo que en este caso se cambian las tornas y vemos cómo el procesador de esta tableta se actualiza para ofrecer un rendimiento muy solvente.

Los colores de la Xiaomi Pad 6 | Xiaomi

Es una tableta que destaca por aspectos tan importantes como el de la pantalla. Esta tiene un buen tamaño de 11 pulgadas, y sobresale sobre todo por dos aspectos. Por un lado, la elevada resolución d 2880x1800 píxeles con la que cuenta, y por otro lado la tasa de refresco, también muy elevada, de 144Hz, cuando lo máximo que solemos ver son los 120Hz. En el apartado de la cámara de fotos, es una tableta correcta sin más. Con un sensor principal detrás de 13 megapíxeles, y con uno delante de 8 megapíxeles.

La batería por otro lado tiene una buena capacidad de 8840mAh, mientras que la carga rápida es de 33W, lo que no está nada mal para una tableta de esta gama. Esta nos puede ofrecer una autonomía de hasta 16 horas de reproducción de vídeo. En el apartado multimedia, tenemos cuatro altavoces estéreo, por lo que está garantizado un sonido envolvente de calidad. Además, cuentan con tecnología Dolby Atmos, que precisamente va a favorecer ese audio espacial que está tan de moda últimamente.

La conectividad nos ofrece un Wifi 6 muy veloz, así como Bluetooth 5.2, o un conector USB tipo C. Todo el cuerpo de esta tableta está fabricado en aleación de aluminio, y su peso no llega al medio kilo. Su perfil es bastante delgado, de solo 6,5mm, por lo que es una tableta que no va a pesarnos ni abultar en las manos.