Ya puedes comprar la Xiaomi Band 7 en España

Pues bien, el gran día ha llegado, y todos los seguidores de Xiaomi por fin tienen en nuestro país la posibilidad de comprar su pulsera de última generación. Se trata de la Xiaomi Band 7, y lo hace como era de esperar con las mismas especificaciones que habíamos conocido de ella en su lanzamiento en China. Ahora por tanto echa a andar la nueva pulsera muy poco después de haber llegado a su país de origen. Vamos, que quienes hayan optado por importarla seguramente no la han recibido aún cuando ya se puede comprar aquí, vamos a ver si hay sorpresas en el precio.

Precio y disponibilidad de la Xiaomi Band 7 en España

Pues bien, la pulsera como ya es habitual, vuelve a subir de precio respecto de anteriores generaciones. En este caso la Xiaomi Band 7 se ha puesto a la venta en España por 59.99 euros, aunque durante los primeros dos días podremos comprarla por 49,99 euros, con esos 10 euros de descuento. Se pondrá a la venta desde mañana 22 de junio, y será el 24 de junio cuando vuelva al precio más alto sin esa promoción.

Una pulsera que se estrena con importantes cambios

Sin duda la gran novedad de esta pulsera está en la pantalla, que como ya ocurriera el pasado año, ha aumentado de tamaño bastante. De hecho, ya cuenta con una pantalla de 1.62 pulgadas, con una densidad de 326 píxeles. Además de la gran pantalla, tenemos un nuevo modo Always On. Esto modo nos permite ver la pantalla siempre encendida con la hora y otros detalles. Y lo mejor de todo, es que llega también con una batería más grande, algo que nos puede servir para dos cosas.

La Xiaomi Mi Smart Band 7 | Xiaomi

Una es conservar la misma autonomía de sus predecesores con el modo Always On activo, o bien contar con un poco más de autonomía si no contamos con este modo activado. Y esas son las principales novedades de una pulsera que nos decepciona un poco, ya que llega sin GPS y sin NFC, en el primer caso se espera un modelo Pro con ella, y en el segundo podría haber otro modelo independiente como ya ocurrió el pasado año. En definitiva, ofrece una autonomía de 15 días con un uso cotidiano, o de 9 días si es algo más intenso.

Xiaomi Mi Band 7 | Xiaomi

Por lo demás tenemos todo lo que se puede esperar de esta popular pulsera. Como los sensores de frecuencia cardiaca, de saturación de oxígeno en sangre, de respiración y análisis del sueño, así como el acelerómetro y el giroscopio. La conectividad es Bluetooth 5.2, viene con 110 deportes precargados para analizar, así como el modo de seguimiento de la menstruación, cargador magnético y funciones como para utilizar la pulsera como el obturador de la cámara de nuestro móvil. Es resistente al agua, como es habitual hasta las 5ATM.

Tiene un peso de 13,5 gramos y unas dimensiones de 46,5 x 20,7 x 12,25 mm. Es compatible tanto con iOS como con Android. En definitiva, una pulsera que ya poco tiene que ver con aquella que costaba apenas 20 euros, aunque su popularidad está intacta.