Ya puedes comprar la Samsung Galaxy Tab A7 en España, una tableta asequible

Lejos de lo que pueda parecer, el mercado de la tableta sigue teniendo bastante tirón, aunque muy lejos del que generan los móviles. Y aunque a mucha distancia en cuanto a innovaciones tecnológicas, lo cierto es que son dispositivos que en sus gamas de entrada son un complemento perfecto para los estudios y el entretenimiento de los más jóvenes. Si a eso le añadimos precios atractivos, tenemos un dispositivo complementario para todas las edades, con el que disfrutar de nuestros contenidos en pantalla grande, para jugar o simplemente navegar y visitar redes sociales. Todo eso es lo que nos permite hacer la nueva Samsung Galaxy Tab A7, que por fin llega a España para ofrecernos excelentes prestaciones a un precio muy ajustado.

Precio y disponibilidad de la Samsung Galaxy Tab A7 en España

La nueva tableta barata de la firma coreana llega a España en distintas variantes, que se diferencian básicamente en la memoria, almacenamiento y conectividad. Sus precios son los siguientes:

Samsung Galaxy Tab A7 con conectividad WiFi de 32 GB por 229 euros

Samsung Galaxy Tab A7 con conectividad WiFi de 64 GB por 259 euros

Samsung Galaxy Tab A7 con conectividad 4G de 32 GB por 289 euros

Samsung Galaxy Tab A7 con conectividad 4G de 64 GB por 319 euros

Por tanto la versión más básica la podemos comprar por poco más de 200 euros, lo que es un precio muy ajustado teniendo en cuenta de que estamos hablando de una marca Premium como Samsung. La tableta ya se puede reservar a través de la tienda oficial de Samsung en España, y podemos hacernos con ella en dos colores, plata o gris oscuro.

Una tableta asequible y todoterreno

Eso es lo que nos ofrece esta Samsung Galaxy Tab A7, un dispositivo perfecto para poder disfrutar de contenidos multimedia, así como de Internet o redes sociales si hacer un gran desembolso. Una tableta que cuenta con una pantalla de 10.4 pulgadas con resolución de 2.000x1200 píxeles, algo similar al tradicional Full HD. El procesador con el que cuenta es de ocho núcleos, y su velocidad de reloj es de 2GHz. Viene acompañado de 3GB de memoria RAM, lo que es una cantidad importante para una tableta de este tipo, así como con almacenamiento interno entre los 32GB y 64GB.

La batería con la que cuenta es de 7060mAh, lo que es bastante para una tableta de estas características. El sonido es de calidad, con Dolby Atmos. Las cámaras de fotos son básicas, pero suficientes, con un sensor trasero de 8 megapíxeles y otro delantero de 5 megapíxeles, ideal para hacer videollamadas. Llega con conector USB tipo C, así como con Bluetooth 5.0, conector de auriculares, así como Android 10 con One UI 2.0. Además integra un modo “Kids” bastante habitual en este tipo de tabletas, que crean un espacio e interfaz seguros para que sea utilizada por los más pequeños de la casa. No en vano estos dispositivos cada vez son más comunes de utilizar entre ellos.