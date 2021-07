Ya puedes comprar en España el altavoz de pared SYMFONISK de IKEA y Sonos

Hace solo unas semanas os contábamos que IKEA había lanzado un nuevo altavoz inteligente junto a Sonos, y perteneciente también a la gama SYMFONISK. Esta se ha convertido en todo un clásico de la tienda sueca, ofreciendo unos dispositivos que no solo suenan bien y se pueden controlar desde el móvil, sino que además se integran perfectamente en nuestro mobiliario con un aspecto muy original. Como es el caso de este nuevo producto, que ahora por fin podemos comprar en España a un precio más o menos razonable, algo que dependerá de quien opte por hacerse con él. Se trata de un lienzo que en su interior esconde todo un altavoz de Sonos.

Precio y disponibilidad en España

No ha tardado mucho en llegar este producto de IKEA a las tiendas españolas, ya que lo podemos comprar desde ahora en su tienda online y física. Y podemos hacerlo por 199 euros, un precio que era de esperar habiendo conocido el estadounidense. Está disponible tanto en color negro como blanco.

Así es el nuevo marco inteligente de IKEA

Como veis su diseño es muy sencillo, se trata de un marco, parecido a los lienzos que colgamos de la pared de nuestros hogares, y que sin duda se va a adaptar a la perfección en nuestros hogares gracias a un diseño bastante neutro. Está disponible en dos diseños, de color blanco y negro. La mala noticia es que el contenido de estos no se puede cambiar, lo que quiere decir que no es un marco al uso, sino más bien un cuadro decorativo que cuenta con su propio sistema de sonido. Desde luego no se nos ocurren formas más elegantes de escuchar nuestra música favorita en casa que esta.

El nuevo SYMFONISK de pared | IKEA

Este marco cuenta con conectividad Wifi, para poder controlar lo que reproducimos en él de manera remota, tanto desde nuestro teléfono como desde un asistente de voz. Sin duda es uno de los aspectos más atractivos de este marco. Al ser un dispositivo Sonos es completamente compatible con el ecosistema de la marca, y podemos combinar la reproducción con otros dispositivos. De hecho podremos colocar dos de estos marcos en la pared para que funcionen como un equipo de sonido estéreo.

Este altavoz además es compatible con Airplay 2, lo que nos permite reproducir música cómodamente desde un dispositivo de Apple. Por tanto detrás de esa apariencia de marco artístico, se esconde todo un altavoz, de gran calidad, con el que vamos a poder reproducir cualquier sonido, sin que nadie perciba realmente de dónde proviene. Pocos pensarán que lo que tenemos colgado en la pared en realidad es un altavoz que puede reproducir música en malla.

Eso sí, quizás en la pared no sea el mejor lugar para colocarlo, por lo aparatoso de su cable. Pero sí que puede quedar muy bien apoyado sobre alguna cómoda o mueble, como nos muestra IKEA en algunas de las imágenes del producto. Desde luego uno de esos productos que nos garantizan calidad y sobre todo máxima compatibilidad con nuestros dispositivos, tanto Android como iOS de la mano de Sonos.