Los próximos Airpods Pro llegarán a las tiendas con un tamaño perfecto para tus oídos

Aunque todo el mundo está mirando ahora mismo a Apple y sus Airpods Max que, aunque han sido anunciados y puestos a la venta no llegarán a sus dueños hasta bien entrado 2021 (enero, febrero y, ahora mismo, ya en marzo), los planes de los norteamericanos no se detienen y parece que tienen en cartera seguir actualizando algunos de los modelos que han venido lanzando en los últimos tiempos.

Es el caso de los Airpods Pro, una familia de auriculares que se ha ido abriendo paso poco a poco y que gracias a su extraordinaria cancelación de ruido activa y su sonido espacial, tienen todas las papeletas para tener pronto una revisión que mejore algunas de sus prestaciones. Eso sí, por lo que parece los cambios no solo llegarán en el interior, sino que también podrían aparecer en el exterior.

¿Dos tamaños de Airpods Pro?

Ha sido uno de los leakers más conocidos del ecosistema Apple, Mr-White (que no está exento de algunos fallitos), el que ha subido a sus redes sociales un par de imágenes en las que viene a mostrar sendas pruebas de fabricación de los famosos chips que incluyen estos auriculares y que les permiten conectarse de una forma tan rápida entre dispositivos de una misma cuenta de Apple. Son los que el leaker denomina como "W2" y que se encargan de emparejar y gestionar toda la actividad de los cascos, además de ser capaces de procesar esa cancelación de ruido activa tan sorprendente.

New AirPods Pro Mabey Two Sizes Still W2 Chips 🤨 pic.twitter.com/R5MpzUrUlg