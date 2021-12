Evita sustos estas Navidades protegiendo tu casa con estos gadgets

Navidad es sinónimo para muchos de nosotros de volver a casa con la familia. Son muchas las personas que con motivo de las fiestas navideñas de desplaza a casa de sus familiares a pasar unos días. Aunque no sólo esto, también solemos juntarnos para celebrar las cenas navideñas, lo que puede dar lugar a una mayor vulnerabilidad del hogar. Te contamos como proteger tu casa de cualquier incidente durante tu ausencia.

Protege tu hogar con Netatmo

Son las vacaciones o las cenas navideñas los momentos preferidos por los amantes de lo ajeno para colarse en nuestros hogares. Si no tienes instalado un sistema de Alarma conectado con los servicios de emergencia puedes recurrir a este tipo de dispositivos. Estos ayudan a saber en cualquier momento si alguien ha entrado en nuestras casas. Con la ayuda de dispositivos como estos, podemos abandonar nuestros hogares con toda tranquilidad.

Cámara exterior con sirena | Netatmo

Gracias a los dispositivos disponibles podemos montar un sistema de alarma con vídeo inteligente. Para ella necesitamos una cámara inteligente de interior, sirena y sensores de apertura de puerta. En el momento en que un extraño entre en nuestro domicilio recibimos una alerta en el teléfono móvil, si no nos encontramos en el interior, en el caso contrario, escucharemos in situ la alerta que nos previene de los acontecimientos.

Blink XT2 | Amazon

En el caso de viviendas unifamiliares también se pueden añadir cámara de exterior inteligentes con sirenas. Estas son capaces de distinguir entre aminales, vehículos y personas, evitando así las falsas alarmas. Estas permiten ahuyentar a los intrusos antes de que puedan entrar en la casa, a alerta la recibiremos en tiempo real si alguien entra en la propiedad.

Cámara Xiaomi | Xiaomi

Los allanamientos no son los únicos peligros a los que nos enfrentamos, también pueden ocurrir accidentes por el sobrecalentamiento de la red eléctrica. A lo largo de los años hemos conocido tristes noticias de hogares que se han visto reducidos a cenizas por un incendio provocado, por ejemplo, por los adornos de Navidad. Aunque existen alternativas como las luces LED que emiten un menor calor y se calientan menos, no estamos exentos de sufrir un incendio. Para estas ocasiones es importante estar equipados con detectores de humo, estos nos enviarán a una notificación en caso de encontrar algún problema, lo harán a través de una alarma que avisará a un gran volumen, suficientemente potente como para despertarnos si nos encontramos durmiendo. Además, si no estamos en el domicilio recibiremos una notificación en nuestro teléfono móvil.

Detector de humo | TecnoXplora

En este tipo de accidentes el tiempo transcurrido entre su origen y el aviso a los servicios de emergencias es vital para evitar daños mayores, con este tipo de dispositivos seremos conscientes del problema pocos minutos después de producirse el incidente. Pero no sólo corremos peligro en nuestros hogares si se declara un incendio, casi es más peligroso sus ocupantes la presencia de monóxido de carbono. En esta época también es habitual encender la chimenea y que aumenten los niveles de humo, por lo que instalar un detector de humo inteligente que puede marcar la diferencia, pues un nivel demasiado alto de este gas inodoro e incoloro puede ser potencialmente letal.