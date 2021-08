Pronto podrás comprar el DJI Mini SE por menos de 300€

No es la primera vez que os hablamos del nuevo dron barato de DJI, primero cuando se filtró casi al completo y después cuando se lanzó en algunos mercados seleccionados. Entonces os decíamos que sería un dron que no podríamos comprar. Pero parece que eso finalmente no va a ser así, y que finalmente el DJI Mini SE va a estar disponible a nivel global a un precio bastante accesible, lo que quiere decir que dentro de no mucho tiempo podríamos tener por fin todo un dron DJI semi profesional a un precio realmente ajustado. Vamos a conocer más detalles del posible lanzamiento global de este dron tan accesible.

DJI cambiará de idea

No es un medio cualquiera, sino uno con buena reputación a la hora de filtrar rumores, como es Winfuture. Así que podemos tomarnos casi como una información oficial esta llegada al mercado global del esperado DJI Mini SE. Después de haber lanzado este modelo en China recientemente, ahora sabemos que la marca está lanzando a nivel global este modelo. Parece que primero se va a comercializar en Estados Unidos, donde estará disponible por 299 dólares. Pero más allá de este mercado se esperar que el lanzamiento global también afecte a este modelo, lo que quiere decir que lo podríamos comprar también en España.

DJI Mini 2 | DJI

Si hacemos la “traducción literal” del precio estadounidense, podemos esperar un precio de 299 euros en España cuando se ponga a la venta. Desde luego un precio extremadamente atractivo para muchos usuarios. Y es que con las características que tiene estamos seguros que muchos optarán por este dron para contar con su primera aeronave de este tipo de calidad semi profesional. Recordemos que esta versión es básicamente la primera generación del DJI Mini, con algunos retoques. Cuenta con una cámara con resolución 2,7K, que es más de lo que nos ofrecía en su momento el DJI Spark.

Tiene una cámara con un sensor de 12 megapíxeles, que se sustenta con un cardán de tres ejes. Por tanto la principal diferencia respecto del DJI Mini 2 radica sobre todo en la resolución de la cámara. Este modelo tiene un alcance de hasta cuatro kilómetros entre el dron y la emisora. Además la batería de 2250mAh nos ofrece una autonomía de prácticamente media hora. La resolución de las emisiones de vídeo del dron es HD, de 720p. Una de sus claves es el peso de 249 gramos, justo por debajo de los 250 gramos que la ley marca para que los vuelos, incluso en ciudades, estén más restringidos.

Por tanto parece cuestión de tiempo que este nuevo DJI Mini SE se ponga a la venta en Europa, lo que ya es una gran noticia, cuando pensábamos que no saldría de China o de países en vías de desarrollo, donde se pensaba que inicialmente se iba a lanzar en exclusiva este esperado dron, que a muchos seguro nos va a poner al alcance todo un mundo de vuelo semi profesional por un precio realmente atractivo.