¿Problemas utilizando Wallet con el Apple Watch? No estás solo

La pandemia ha potenciado más que nunca el uso de los métodos de pago sin contacto, para fomentar la distancia social, algo que ha dado el empujón definitivo a un método que sin duda cuenta cada día con más aceptación en muchas franjas de edad. Y a ello contribuyen sobre todo los dispositivos electrónicos, no solo el datáfono que nos permite pagar con la tarjeta sin contacto, sino sobre todo porque podemos hacerlo tanto con el teléfono como el reloj. En el caso de Apple el iPhone se sincroniza con el Apple Watch, y permite tener las tarjetas configuradas en este, también en el reloj. Pues bien, ahora este proceso está dando muchos problemas, y si eres de los que lo están experimentando estos problemas, hay que decir que para bien o para mal, no estás solo.

¿Qué está pasando?

Básicamente lo que está ocurriendo es que la información de Wallet entre el iPhone y el Apple Watch no se está sincronizando como sería de esperar. Esto quiere decir que añades una nueva tarjeta con la que pagar en el iPhone, no es seguro que aparezca en el Apple Watch, por lo que no podremos pagar con ella, al menos desde el reloj. Lo mismo ocurre al revés, si borramos un medio de pago, este se sigue mostrando en el Apple Watch, lo que resulta en un error, ya que al no existir en el dispositivo principal y por tanto asociada al Apple ID, lo normal es que no funcione.

Apple Watch blanco | Pixabay

Pues bien, parece que se ha detectado cuál es el entorno en el que se están dando estos problemas. Se ha comprobado que si contamos con iOS 15.3 en el iPhone y WatchOS 8.4 en el Apple Watch, es posible que suframos estos problemas. Se han visto varios mensajes de confusión por parte de los usuarios en las redes sociales, donde han denunciado que las tarjetas que están añadiendo a Apple Play en el iPhone no se están viendo reflejadas en el Apple Watch, lo que lógicamente ha llevado a muchos a elevar la voz. Como decimos, el proceso inverso también está viendo problemas a la hora de sincronizar la información.

A día de hoy Apple le ha asegurado a los usuarios que se han quejado sobre este problema que ya están trabajando en una solución. Por tanto, de momento poco se puede hacer para poder disfrutar de nuevo las funcionalidades originales de la aplicación, salvo esperar a que los de Cupertino estrenen una nueva versión de la app de pagos de Apple, que es la que canaliza todos esos medios de pago que utilizamos más adelante en los establecimientos. Esto no quiere decir que si ya tienes algún medio de pago configurado, no lo vayas a poder utilizar, ya que, si no lo has borrado en el teléfono, no habrá problemas. Estos vendrán si añadimos o quitamos medios de pago, algo que sí puede dar como resultado la pérdida de esa información compartida. Tocará espera a novedades por parte de Apple.