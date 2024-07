¿Problemas para conectar tu impresora a Wifi? Prueba con esta solución

La conectividad Wifi ha llegado a las impresoras domésticas. Gracias a herramientas como Wifi direct es posible incluso imprimir directamente desde el móvil. Aunque para llegar a eso primero debemos conectar la impresora a la red. Algo que puede darnos algunos problemas. Si tienes problemas para conectar la impresora al Wifi, puedes seguir estos consejos.

Soluciona los problemas de conexión al Wifi

Conectar los dispositivos a la red wifi, no siempre es tan fácil como puede parecer y puede resistirse, es lo que sucede con las impresoras Wifi que pueden darnos algún que otro problema. Por norma general, el protocolo usado por estas es de 2,4 Ghz, y muchos de los router y redes en malla que usamos funcionan con 5 Ghz, lo cual hace que no sea compatible y no podamos conectarlos.

En este caso, la única solución que encontramos es inhabilitar las redes 5G, para que solo tengamos disponibles las redes 2,4 Ghz a las que se conectarán ambos dispositivos. Para ello tendremos que acceder a la configuración del router y dejarlas sin conexión momentáneamente. Algo que en el caso de los sistemas eero de Amazon, es tan sencillo entrar en la configuración, y desde el apartado de resolución de problemas, podremos pausar temporalmente la banda 5Ghz, de manera que tendremos 10 minutos para conseguirlo. Generalmente haciendo esto se arregla fácilmente el problema. Ya que al conectar ambos dispositivos a la misma red es posible seguir con el procedimiento.

Seleccionando una red Wifi adecuada | TecnoXplora

Si nuestro router no dispone de esta opción podemos hacerlo desde nuestro móvil, por defecto estos se conectan a la mejor conexión Wifi disponible. Un ajuste que de forma predeterminada viene activado en nuestros móviles y que podemos cambiar para así, elegir la red que más nos convenga en cada momento. En el caso de los móviles Samsung, podemos desactivarlo fácilmente desde los ajustes del Wifi, desde “intelligent wifi”. Para acceder a estos debemos pulsar en el icono de los tres puntos en la esquina superior derecha.

En este apartado, encontramos la opción “Cambiar a redes Wi-Fi mejores”, debemos activar esta para elegir la red 2,4 Ghz y que no se cambie de forma automática a otra más rápida. Permitiéndonos así la configuración de la impresora.

Si tu móvil no dispone de una opción similar, lo mejor en este caso es hacer uso de un móvil más antiguo que permite la conexión a redes 2,4Ghz. Proceder a la configuración de la impresora y una vez ésta se ha unido a la red, puedes acceder a la impresora desde tu móvil habitual. Simplemente conectándose a la misma red en la que esté la impresora para poder imprimir.

De manera que ya podrás hacer uso de tu impresora. Aunque es un problema que nos encontramos cada vez con más dispositivos. Aunque para facilitar la configuración de dispositivos muchos fabricantes están optando por Mater. Un protocolo estándar que nos facilita mucho está tarea. La mayoría de los gadgets para el hogar se conectan a través de redes de 2,4 Ghz algo que empieza a estar obsoleto, frente a las nuevas conexiones de 6 Ghz.