Si te dijeran que por menos de 40 euros y por poco más de 30 euros puedes comprarte un ordenador de sobremesa, ¿dudarías un solo segundo su compra? la lógica nos dice que no, pero antes de dejarnos llevar por esta atractiva idea, debemos tener algunas cosas en cuenta antes de decidirnos por comprar esta nueva placa de Raspberry. Porque aunque de facto es un ordenador de sobremesa, no es exactamente como lo esperas, si es que nunca has tenido uno de estos dispositivos entre manos.

¿Merece la pena comprarse una Raspberry Pi 4?

La nueva Raspberry Pi 4 es una pequeña placa, que no ocupa mucho más que una tarjeta de crédito, que cuenta con todo lo necesario para poder convertirla en un ordenador de sobremesa. Esta pequeña placa cuenta con un procesador moderadamente rápido, una memoria RAM que se puede elegir entre los 1GB y 4GB, y una ranura de tarjetas microSD para el almacenamiento. Tiene cuatro puertos USB y dos mini HDMI, que permite conectarla a dos monitores de manera simultánea. Hasta aquí todo perfecto, pero si lo que quieres es un ordenador como el que estás acostumbrado a utilizar, debes gastarte más dinero, salvo que tengas los compentes de un ordenador antiguo, y por supuesto, la experiencia no es la misma que la de un ordenador con Windows 10.

La nueva Raspberry Pi 4 en funcionamiento | Raspberry Pi

Porque la Raspberry Pi 4 viene sin un sistema operativo, ya que no tiene memoria interna, para ello debemos gastarnos más dinero en una tarjeta microSD donde descargar el sistema operativo, que se ejecutará automáticamente cada vez que encendamos la placa. Además no está disponible Windows 10, sino que podemos acceder como principal sistema operativo a Raspbian, que es una versión de Linux que se puede utilizar de forma más visual, más parecida a las ventanas de Windows. Pero al fin y al cabo es un sistema operativo diferente, y para el que no encontramos las mismas aplicaciones que en Windows.

Entonces, ¿qué podemos hacer con la nueva Raspberry Pi 4?

Realmente puedes hacer lo mismo que con cualquier otro ordenador, pero de manera distinta. Aquí todo funciona de manera diferente, no encuentras las cosas en el mismo lugar, y necesita de una curva de aprendizaje para poder manejar el sistema operativo y utilizarlo como un ordenador, por ejemplo para ofimática. Esto es perfectamente posible gracias a las suites de ofimática disponibles para Raspberry Pi y que son de código abierto. También puedes jugar con numerosos emuladores de juegos, navegar por Internet, ver vídeos en YouTube, entrar en Facebook, en definitiva, lo mismo que harías con un ordenador de sobremesa habitualmente.

¿Es posible tener un PC por menos de 40 euros?

Depende de los accesorios con los que cuentes ya, porque la placa sola de por sí no puede utilizarse como un ordenador, para ello primero necesitamos un adaptador de corriente USB tipo C o una batería externa, que puede costarnos unos diez euros. Una tarjeta microSD, que con 64GB puede ser más que suficiente para el día a día. Por lo que tienes que sumarle unos quince euros. También hace falta un cable mini HDMI especial para conectarla a un monitor, por lo que hay que sumar unos seis euros más.

Por supuesto si no cuentas con un ratón y teclado, hay que comprarlos, y por último, lo más importante, un monitor. Para lo que deberás preparar unos noventa euros. Por tanto estaríamos hablando de algo más de 150 euros para montar un ordenador desde cero con una Raspberry Pi 4. Sigue siendo muy barata, pero evidentemente ya no solo poco más de 30 euros. Esta placa es ideal si ya cuentas con esos componentes, y algunos conocimientos informáticos, de lo contrario, no te saldrá a cuenta hacerte con ella.