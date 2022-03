Porsche entra en las quinielas de los posibles fabricantes del Apple Car

Llevamos meses, años, hablando de un futuro Apple Car, el que sería el primer coche de la historia de la marca de Cupertino, y seguramente el mayor revulsivo de la historia para el coche eléctrico. Se estima que en 2025 o 2026 este podría ser una realidad, y aunque a diferencia de Xiaomi no hay confirmación por parte de Apple de estar trabajando en este coche, la realidad es que son muchas las pistas que nos están dando para poder pensar al menos que esto es algo más cercano. Y ahora hemos conocido una información de lo más estimulante para muchos seguidores de Apple, y es que Porsche podría tener algún tipo de implicación en la fabricación de este primer coche de los de Cupertino.

Conversaciones con Porsche

En los últimos días se han conocido nuevos detalles sobre las amistades de Apple que podrían estar implicadas en el desarrollo del coche eléctrico de Apple. Y es que la propia Porsche ha confirmado que ha estado en conversaciones estos días con Apple para seguir trabajando en el ecosistema de CarPlay, que como sabéis es la plataforma de info entretenimiento de los de Cupertino presente en los coches de decenas de fabricantes. Desde Reuters se han hecho eco de las palabras del CEO de Porsche, Oliver Blume, que ha hablado en las reuniones con Apple mientras se presentaban los resultados anuales de la compañía.

El Apple Car recreado | Vanarama

Esas palabras apuntan a que, aunque la comparten Apple CarPlay, lo ampliarán en el futuro, se entiende esa colaboración, por lo que se puede intuir que el trabajo entre ambas compañías va a ir a más durante los próximos meses y años. Y lógicamente, hay quienes ven en estos movimientos de acercamiento entre las dos compañías una posible colaboración para el futuro desarrollo del Apple Car. La firma californiana sigue buscando socio par que le fabrique el chasis del nuevo vehículo, que después será completado por Apple con toda su tecnología de conducción autónoma y de entretenimiento.

Hasta ahora la firma que más había sonado para ello era la coreana Hyundai, pero a muchos desde luego les encantaría que fuera Porsche la firma detrás de los primeros coches de Apple. No en vano de ser así estaríamos hablando de vehículos de alta gama, premium, por parte de Apple, con un público potencial muy exclusivo. De momento desde luego hablamos solo de rumores y no hay nada ni mucho menos confirmado. Y es que no creemos que Apple se vaya a mover en el segmento de vehículos de gama de entrada o baja, sino que lo normal es que se dirija al mercado de lujo.

Para esos otros mercados ya estará Xiaomi, que sí ha anunciado oficialmente su entrada en el mercado automovilístico, contando ya con su propia división, a la que ha dotado con miles de millones de dólares de inversión. Un segmento, el del automóvil, que podría erigirse como la vía de escape de muchas tecnológicas que ven el mercado de smartphones y otros dispositivos saturado e incapaz de crecer más, todo lo contrario que en el coche eléctrico.