Popsicase, la funda para iPhone con palo de selfie incorporado

Es una escena que cada vez se ve más. Vas por la calle y te encuentras a un grupo de personas cargadas con un armatoste. ¿Un armatoste cualquiera? No, un 'palo de selfie', que utilizarán a su debido tiempo para inmortalizar una bella estampa.

Si eres una de esas personas que no puede ir a ningún sitio sin el dichoso palo... pues oye, no seremos nosotros los que cuestionemos tus gustos (aunque no los entendamos), pero, puestos a llevar una extensión para el teléfono, ¿qué te parece llevar una que sea un poco menos cantosa?

Una funda con 'palo de selfie' incluido

A decir verdad, no existe una extensión para los 'selfies' que no sea cantosa, pero hay algunas herramientas que, acercándosele, quizá puedan serte útiles. Una de ellas es Popsicase, una funda para iPhone (desarrollada por una startup española) que incluye una especie de mango para coger el móvil de manera distinta.

Pero ojo, que si sólo te interesa Popsicase por su potencialidad para los autorretratos, entonces no te interesa, ya que no tiene, ni muchísimo menos, la extensión ni longitud que puedes encontrar en cualquier otro palo.

En realidad, Popsicase actúa más bien como un mango supletorio que en un momento dado puede venirte muy bien si necesitas coger o usar el móvil de una manera distinta a la habitual. Y entre sus posibilidades está la de hacerte un 'selfie' de manera algo más cómoda, pero no parece su principal virtud.

Sin embargo, está claro que, con la moda de los 'selfies', la startup desarrolladora lo ha utilizado como su principal gancho. Habrá que ver, con el tiempo, si el mercado responde a su propuesta o si, por el contrario, decide quedarse con el palo 'tradicional'.

Recurrió al crowdfunding... sin éxito

En su momento, Popsicase recurrió al crowdfunding como método alternativo de financiación y para empezar a dar a conocer su producto al mundo. Sin embargo, no tuvieron la suerte deseada: de los 25.000 dólares que solicitaban, lograron recaudar algo más de 5.000, con lo que el proyecto no salió adelante por esta vía.

Sin embargo, la compañía de Barcelona sigue inmersa en su campaña de marketing para dar a conocer el producto e intentar darle salida comercial.

Por el momento, Popsicase no está a la venta, aunque la compañía ofrece la posibilidad de hacer una especie de pre-reserva en la web. Habrá que ver si el producto ve finalmente la luz.