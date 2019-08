No cabe duda de que Playboy es una de esas marcas globales que es perfectamente reconocible con solo ver su logotipo. El imperio creado por Hugh Hefner al calor nunca mejor dicho de sus publicaciones subidas de tono se ha convertido con el paso de las décadas, y tras la desaparición de su creador en toda una máquina de hacer dinero, que ahora explora nuevos mercados precisamente para seguir haciendo eso, más dinero. En cualquier caso, solo por el logotipo de Playboy no vamos a comprar unos auriculares, por esa razón nos interesa saber qué ofrece más allá de la imagen del conejito en su cuidado diseño.

Características de los auriculares Playboy Icon 1

Estos son unos auriculares que han sido diseñados para ser utilizados con nuestros dispositivos móviles, por ello son ideales tanto para escuchar música como para jugar o ver nuestras series favoritas, es uno de sus aspectos más interesantes, la versatilidad de su propuesta. Estos auriculares son de diadema, y llevan el logotipo con el conejito de Playboy en sus laterales, acompañados de la -P- de Playboy y la inscripción a gran tamaño de la marca en toda la diadema, por lo que si los llevamos por la calle va a quedar bastante claro que llevamos unos cascos exclusivos de la firma.

Playboy Icon 1 | Playboy

Si bien la firma no ha dado muchos detalles técnico, sabemos que además de la conectividad bluetooth pueden utilizarse como manos libres para realizar y recibir llamadas en la aplicación. También pueden conectarse a través de un cable al mini Jack de 3.5mm y en definitiva ofrecen el mejor sonido posible, según sus creadores, tanto que según ellos suenan tan bien como unos cascos de 400 dólares. En este caso no se trata de unos cascos tan caros, pero tampoco son baratos, ya que llegan al mercado estadounidense por unos 150 dólares. Por tanto cuestan tanto como unos AirPods. Estos auriculares de Playboy pueden ofrecernos hasta 22 horas de reproducción ininterrumpida con una sola carga, por lo que nos pueden ofrecer diversión durante varios días seguidos con un uso moderado. Estos auriculares vienen bien equipados, con un estuche rígido para protegerlos mientras viajamos. También incluyen un cable de calidad Premium para escuchar los auriculares mediante el cable cuando no utilizamos el bluetooth y sin agotar la energía.

Packaging de los Playboy Icon 1 | Playboy

Lamentablemente no son compatibles con conectividad USB tipo C, sino que cuentan con un clásico conector microUSB. También vienen provistos de una pequeñas gamuza de microfibra para tenerlos siempre relucientes. Sin duda son unos auriculares que no van a pasar desapercibidos, que de momento se venden en la nueva página de la firma Playboy Audio,, y de los que echamos en falta información técnica importante, así como el origen de sus componentes para poder valorar hasta qué punto son unos buenos auriculares.