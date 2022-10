Pixel Watch: el primer smartwatch de Google ya es oficial

Google ha celebrado su presentación más importante del año. En ella se han presentado sus nuevos móviles de alta gama, los Pixel 7 y Pixel 7 Pro, así como otros dispositivos muy esperados. Y sin duda el que más expectación había levantado es el Pixel Watch, primero porque se trata del primer reloj en la historia de Google, y segundo porque este se ha hecho de rogar durante años, con interminables filtraciones acerca de cómo sería este dispositivo. Tras haber comprado hace ya dos años Fitbit, en esta ocasión ya no es una filtración más, sino que por fin es oficial y lo conocemos todo de él, incluso su precio, aunque lamentablemente de momento no estará disponible en España.

Ficha técnica del Pixel Watch

Sin duda Google ha querido convertir a este reloj en un Wear OS diferente, de hecho, cuenta con su propia app de sincronización, desmarcándose así de la de Wear OS original. Esto podría avanzar cambios en este aspecto, como hemos visto por ejemplo en Android TV, sustituido por Google TV. Pero más allá de estas especulaciones, hay que decir que este primer reloj de Google destaca entre otras cosas por un diseño muy pulido, muy elegante. Sobre todo, por una caja redonda con laterales curvados, con una corona en el lateral derecho que le sienta muy bien. Pero sin ser demasiado original este reloj consigue tener una personalidad muy marcada.

Pixel Watch | Google

Entrando en las características técnicas de este reloj, destaca una pantalla con un tamaño que no ha sido desvelado por Google, pero que cuenta con tecnología AMOLED con una densidad de 320 ppi, así como color DCI-P3. El brillo puede aumentar hasta los 1000 nits, por lo que es una pantalla que se puede ver muy bien en entornos de luz natural. Cuenta además con una modalidad de pantalla Always On. Google curiosamente ha confiado en Samsung para equipar de un procesador a este reloj. Concretamente el Exynos 9110, que es de lo más potente que hay en el mercado, al nivel de lo Galaxy Watch de Samsung. Es algo lógico dada la estrecha colaboración entre los departamentos de wearables de Google y los coreanos.

Pixel Watch | Google

A este le acompañan 2GB de memoria RAM, así como 32GB de almacenamiento interno. Cuenta con numerosos sensores, como el del ritmo cardiaco, para medir la saturación de oxígeno en sangre, para realizar electrocardiogramas, así como los más habituales, altímetro, acelerómetro, giroscopio, de iluminación o brújula. Por tanto, es un reloj que en este aspecto demuestra ser de la gama alta, ya que cuenta con un seguimiento estrecho de la salud. Además, una de las novedades más importantes es que cuenta con todo el software de análisis de la actividad de Fitbit integrado, por lo que podemos considerarlo en este aspecto como uno de los relojes o pulseras de esta reconocida marca.

Es resistente al agua hasta 5 atmósferas, y tiene tanto conectividad NFC como GPS, por lo que más completo no puede ser este reloj. Se estrena con WearOS 3.5, la última versión del sistema operativo.

Precio del Pixel Watch

No es tan caro como podría parecer, ya que ha llegado a Estados Unidos de momento por 349,99 dólares para la versión Wifi, y de 399,99 dólares para la LTE. Esto le ubica entre los Galaxy Watch y los Apple Watch.

