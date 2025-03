Los Pixel Watch estrenan una nueva interfaz con Wear OS 5

Como ocurre con los teléfonos Pixel, los relojes de Google son también el referente en el mercado a la hora de implementar novedades en el sistema operativo Wear OS. Este cada día es mejor, y de hecho Samsung cuenta con él en sus relojes desde hace ya varias generaciones. Ahora hemos conocido una interesante novedad en la interfaz de este sistema operativo, que, si bien no es trascendente operativamente, sí que lo es desde un punto de vista estético, e incluso en parte práctico.

Nuevos iconos en la interfaz de Wear OS 5

Como hemos conocido gracias a 9to5Google, los de Mountain View están añadiendo al sistema operativo un detalle que le sienta muy bien a su interfaz, desde luego. Hablamos de nuevos iconos que aparecen en la parte superior de cada una de las tarjetas del sistema operativo. Como sabéis, estas tarjetas vienen a ser algo así como widgets por los que nos movemos lateralmente, a la derecha de la esfera principal.

El Pixel Watch 3 | Google

Estas tarjetas o subesferas nos ofrecen funcionalidades concretas, y suelen pertenecer a distintas apps instaladas en el reloj, al igual que ocurre con los widgets en el teléfono. Pues bien, ahora cuando nos movemos por estas tarjetas, aparecen nuevos iconos en la parte superior, uno muy pequeño, donde podemos ver el logotipo de la aplicación que estamos manipulando. En este caso podemos ver ejemplos de varias tarjetas con nuevos iconos en la parte superior.

Podemos ver los iconos del Tiempo, Youtube Music, el Calendario de Google o Keep. Esto obviamente no es un cambio que vaya a cambiar por completo nuestra experiencia dentro del reloj, pero sí que añade un toque más pulido a la interfaz en general. Eso sí, de momento parece que es una función que solo está llegando a los usuarios de la última versión del sistema operativo, concretamente de Wear OS 5.1, la versión más reciente basada en Android 15, aunque parece que este último requisito no es imprescindible para que aparezcan estos nuevos iconos en cada tarjeta.

De esta manera, la interfaz de los relojes se ve ahora más trabajada, en una zona donde normalmente no hay información dentro de estas tarjetas. Un elemento más útil de lo que parece, porque no es raro que cuando nos movemos por tantas tarjetas existentes, no nos ubiquemos sobre la app que estamos manipulando en ese momento. Así que en este sentido es una mejora importante que va a hacer más sencilla e intuitiva la navegación en el sistema operativo.

Wear OS es la última versión de un sistema operativo que ha mejorado de manera espectacular desde que Google y Samsung se unieron en su desarrollo. Recordemos que los coreanos dejaron atrás a Tizen en sus relojes, para adoptar un Wear OS que a su vez tomaba prestadas algunas funciones de los relojes de Samsung. Y desde luego los beneficios han sido evidentes. Con un sistema operativo fluido, mucho más funcional y a nivel de diseño con un evidente atractivo.