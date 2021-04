Pilas USB, la alternativa más cómoda y eficiente a las pilas tradicionales

Las pilas han formado parte de nuestras vidas desde hace décadas, y aún siguen ocupando un lugar destacado en muchos dispositivos. Ni el uso de las baterías recargables ha conseguido quitarles el protagonismo. A continuación, te contamos una alternativa a estas pilas tradicionales muy interesante.

Pilar recargables USB

Las pilas recargables no son nada nuevo, en el mercado podemos encontrar una gran variedad de ellas. Su elevado precio y tiempo de carga unido a la necesidad de usar cargadores especiales han propiciado que estas no hayan calado entre los usuarios. De la necesidad de encontrar una alternativa a las pilas tracciónales de usar y tirar y a las recargables surgen estas baterías con forma de pila. Con ellas podemos sustituir las pilas tradicionales por estas de nueva generación. Un híbrido entre pila y batería recargable, su principal cualidad reside en que no necesitamos un cargador especial para las recargas y además de esto el tiempo para completarlas se reduce considerablemente.

Pilas con USB incorporado | ELARI

En el mercado podemos encontrar una gran variedad de estas pilas, todas tienen en común que se recargan por medio de un conector USB, pero existen diferencias entre ellas. Unas de las más interesantes son las pilas con conector USB incorporado, aunque no son muy económicas, el precio de dos unidades ronda 12 euros en Amazon, nos permiten recargarlas de manera individual sin necesidad de ningún cargador, cable o accesorio. Podremos recargarlas enchufándolas directamente a cualquier enchufe USB. Podemos cargarlas con los conectores USB de nuestro ordenador por ejemplo.

Pilas conector tipo C | Smartoools

Pilas con conector tipo C, Al igual que las anteriores se conectan a un cargador USB, la diferencia reside en que estas lo hacen a través de un cable. Para realizar la carga, conectaremos un único cable USB al cargador y este se divide en varios cables con conector tipo C al que conectamos las pilas. De este modo tenemos la posibilidad de cargar todas las pilas al mismo tiempo. Su coste es muy similar a las anteriores, ya que podemos adquirirlas de cuatro en cuatro, podemos hacernos con ellas por unos 24 euros.

Conector micro USB | paleblue

Por último las pilas recargables con conector micro USB, su precio algo más elevado está en el entorno de los 30 euros cuatro unidades. Al igual que las anteriores se cargan a través de un cable cuyos extremos incluyen un conector USB y cuatro cables por el otro con conector micro USB. La diferencia entre ambos a parte del tipo de conector reside en que estos último suelen deteriorarse con más facilidad como hemos podido comprobar con el paso de tiempo en nuestros móviles.

A pesar de su precio, el cual no es muy diferente al de los pilares recargables tradicionales si sumamos a estas el coste añadido de los cargadores, si representan una alternativa a tener en cuenta por las ventajas que nos ofrecen a la hora de la facilidad de carga y del ahorro de tiempo que supone la posibilidad de carga rápida que ofrecen. Los precios indicados son el base a pilas tipo AA además de estás podemos adquirirlas en otros formatos y voltajes y dependiendo y el fabricante variará su precio.