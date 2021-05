Pebble, el sensor para encontrar aparcamiento libre y en tiempo real

Aunque en los últimos años hemos avanzado como nunca a la hora de poder conocer en tiempo real cuál es el nivel de aparcamiento libre que hay en una determinada zona de una ciudad, la realidad es que son sistemas que siguen estando un tanto lejos de lo que esperamos como eficiente. Todos soñamos con llegar a una zona de difícil aparcamiento, no hablamos de Parking, sino de plazas en la calle, y en un mapa ver exactamente qué plazas de aparcamiento hay libres en ese momento. Algo similar hemos visto estos años en los aparcamientos de los centros comerciales, aunque no se pueda consultar la información a distancia. Ahora una nueva creación cercana a la esfera de Google ha anunciado un dispositivo que podría revolucionar este aspecto del día a día.

Pebble, un sensor para encontrar aparcamiento

La firma Sidewalk Labs es la cara visible del desarrollo de tecnologías de innovación urbana de Alphabet, la empresa matriz a la que pertenece la propia Google. Esta ha anunciado un nuevo sensor llamado Pebble, que está llamado a revolucionar el aparcamiento en las ciudades. Básicamente se trata de un dispositivo de pequeño tamaño que se colocará en todas las plazas de aparcamiento en la vía pública. A su vez los vehículos podrán ser equipados con otro de estos sensores y por tanto comunicarse entre sí.

Esto permitiría saber con exactitud, y desde un mapa, qué plazas de aparcamiento están libres en nuestra ciudad o alrededor de nuestro vehículo. Algo que sería fácilmente exportable a las apps de mapas o los navegadores de los propios vehículos. En las imágenes mostradas por los creadores de Pebble, se pueden apreciar claramente las plazas de aparcamiento libres, ya que se visualizan en color verde y sin ningún gráfico de vehículo. Estos sensores tienen forma esférica, y están conectados inalámbricamente a puntos de acceso colocados estratégicamente en las vías urbanas que tienen acceso de datos a la nube, donde vuelcan en tiempo real toda la información relativa a las plazas de aparcamiento que están libres en cada momento.

Los sensores no recogen información alguna de los vehículos con los que se comunican, sino que solo recibe información acerca de si hay un vehículo o no ocupando la plaza de aparcamiento. Parece ser que la idea de Sidewalk Labs es la de crear una serie de dispositivos capaces de ofrecer esta información en tiempo real con la mínima inversión e impacto en las ciudades. No en vano hablamos de dispositivos diminutos que se integrarían en el paisaje urbano como lo hacen actualmente los propios parquímetros, y probablemente con un impacto visual mucho menor.

No dudamos que estando Google de por medio ya estén trabajando en lleva estos dispositivos a alguna prueba piloto y con el tiempo integrar toda esta información en Google Maps para poder mostrar en tiempo real si vamos a poder aparcar en un lugar, con información precisa, y no con estimaciones como ocurre en la actualidad. Un sistema que parece bastante plausible llevar adelante a gran escala en las grandes ciudades.